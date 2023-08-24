Головин и Миранчук вошли в расширенный состав сборной России на сентябрьский сбор

Сразу шесть человек могут провести свои первые сборы с национальной командой. В их числе защитник «Краснодара» Сергей Волков, защитник «Пари НН» Виктор Александров, полузащитники «Краснодара» Александр Черников и Никита Кривцов, а также полузащитники «Урала» Александр Юшин и Андрей Егорычев.