Головин и Миранчук вошли в расширенный состав сборной России на сентябрьский сбор
Тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным назвал состав на сентябрьский учебно-тренировочный сбор.
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В список попали имена 36 футболистов. Среди них полузащитник «Монако» Александр Головин и полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук.
Сразу шесть человек могут провести свои первые сборы с национальной командой. В их числе защитник «Краснодара» Сергей Волков, защитник «Пари НН» Виктор Александров, полузащитники «Краснодара» Александр Черников и Никита Кривцов, а также полузащитники «Урала» Александр Юшин и Андрей Егорычев.
Расширенный состав сборной России на сентябрьский сбор:
Сбор начнется в подмосковном Новогорске 4 сентября и продлится до 12 сентября. О расписании товарищеских матчей будет объявлено позднее.