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13:18 (мск), источник: Sportmail.ru

Головин и Миранчук вошли в расширенный состав сборной России на сентябрьский сбор

Тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным назвал состав на сентябрьский учебно-тренировочный сбор.

Россия
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Источник: РИА "Новости"

В список попали имена 36 футболистов. Среди них полузащитник «Монако» Александр Головин и полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук.

Сразу шесть человек могут провести свои первые сборы с национальной командой. В их числе защитник «Краснодара» Сергей Волков, защитник «Пари НН» Виктор Александров, полузащитники «Краснодара» Александр Черников и Никита Кривцов, а также полузащитники «Урала» Александр Юшин и Андрей Егорычев.

Расширенный состав сборной России на сентябрьский сбор:

  • Вратари: Матвей Сафонов («Краснодар»), Илья Лантратов («Локомотив») Илья Помазун («Урал»), Михаил Кержаков («Зенит»), Антон Шунин («Динамо»).
  • Защитники: Вячеслав Караваев («Зенит»), Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Руслан Литвинов, Даниил Денисов (все — «Спартак»), Сергей Волков («Краснодар»), Виктор Александров («Пари НН»), Артем Макарчук («Сочи»), Александр Солдатенков («Крылья Советов»), Дмитрий Скопинцев («Динамо»).
  • Полузащитники: Дмитрий Баринов, Артем Карпукас, Антон Миранчук, Максим Глушенков, Сергей Пиняев (все — «Локомотив»), Данил Глебов («Ростов»), Александр Черников, Никита Кривцов (оба — «Краснодар), Даниил Фомин (“Динамо”), Антон Зиньковский (“Спартак”), Максим Мухин, Иван Обляков (оба — ЦСКА), Андрей Егорычев, Александр Юшин (оба — “Урал”), Алексей Миранчук (“Аталанта”), Александр Головин (“Монако”).
  • Нападающие: Николай Комличенко (“Ростов”), Александр Соболев (“Спартак”), Константин Тюкавин (“Динамо”), Иван Сергеев (“Зенит”), Федор Чалов (ЦСКА).

Сбор начнется в подмосковном Новогорске 4 сентября и продлится до 12 сентября. О расписании товарищеских матчей будет объявлено позднее.

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