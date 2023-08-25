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18:34 (мск), источник: Sportmail.ru

Ловчев: четыре игрока «Спартака» в сборной — это прикол. Они не заслуживают вызова

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал расширенный состав сборной России на сентябрьский учебно-тренировочный сбор.

Россия
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Источник: РИА "Новости"

В расширенный состав сборной на сентябрьский сбор включены четыре защитника «Спартака»: Георгий Джикия, Даниил Хлусевич, Руслан Литвинов и Даниил Денисов, а также полузащитник Антон Зиньковский и нападающий Александр Соболев.

По мнению спартаковского ветерана Евгения Ловчева, защитники красно-белых не заслужили попадания в национальную команду.

«Вчера назвали состав на сентябрьский сбор. Я вижу, что интерес к сборной падает, и значительно падает — нет официальных матчей, турниров. Тренерский штаб сборной работает в клубах. А порассуждать там есть о чем.

Четыре защитника из “Спартака” — это или прикол такой, когда Карпин хочет доказать клубу, что у него команда столько пропускать не будет с теми же футболистами, или просто прикол. Вызов в сборную надо заслужить, а на сегодня ни один защитник “Спартака” сборной не заслуживает.

У меня нет сомнений в том, что рано или поздно сборную вернут в европейские турниры. Скорее — поздно. Вопрос в том, как мы договариваемся сейчас по товарищеским матчам. Если цинично совсем, едут-то к нам, готовы играть с нами только ради одного — деньги. Уж как негодовал Джеко, а потом как миленький приехал в Россию. Потому что турки, которые ему платят, сказали, что надо — и поехал. И хорошо, увидел, что у нас нормальная страна, ничего страшного тут нет.

“Зенит” провел предсезонный турнир, там были иностранные клубы — надо смотреть, как там договаривались, и сборной делать то же самое. А то мы так дойдем до того, что сборная станет неинтересной. Она и так сейчас мало играет, люди просто забудут о сборной», — написал Ловчев в своем телеграм-канале.

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