«Пора творить историю». Манчини — о работе в сборной Саудовской Аравии

Пресс-служба сборной опубликовала минутное видео, в котором представила 58-летнего итальянского специалиста. Ролик заканчивается словами Манчини: «Я сотворил историю в Европе. Пора творить историю с Саудовской Аравией».

Позднее итальянец в своих соцсетях опубликовал сообщение, в котором прокомментировал свое решение перебраться на Ближний Восток.

«Я рад и польщен тем, что меня выбрали на такую престижную должность, это знак признательности за всю работу, проделанную мною за эти годы. Я согласился принять участие в захватывающем новом проекте, основанном на общем видении и целях развития национального футбольного сектора, а также молодых талантов и будущих поколений, которые всегда были близки моему сердцу. Я считаю, что это назначение также является признанием значимости итальянского футбола, и я с гордостью продолжу нести итальянскую культуру миру», — написал Манчини.

13 августа стало известно, что Роберто Манчини покинул пост главного тренера сборной Италии из-за разногласий с президентом местной футбольной федерации Габриэлем Гравиной. Он возглавлял национальную команду с 2018 года и выигрывал с ней Евро-2020.