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11:18 (мск), источник: Sportmail.ru

«Пора творить историю». Манчини — о работе в сборной Саудовской Аравии

Бывший главный тренер сборной Италии Роберто Манчини дал первые комментарии в качестве нового главного тренера сборной Саудовской Аравии.

Саудовская Аравия
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Источник: Reuters

Пресс-служба сборной опубликовала минутное видео, в котором представила 58-летнего итальянского специалиста. Ролик заканчивается словами Манчини: «Я сотворил историю в Европе. Пора творить историю с Саудовской Аравией».

Позднее итальянец в своих соцсетях опубликовал сообщение, в котором прокомментировал свое решение перебраться на Ближний Восток.

«Я рад и польщен тем, что меня выбрали на такую престижную должность, это знак признательности за всю работу, проделанную мною за эти годы. Я согласился принять участие в захватывающем новом проекте, основанном на общем видении и целях развития национального футбольного сектора, а также молодых талантов и будущих поколений, которые всегда были близки моему сердцу. Я считаю, что это назначение также является признанием значимости итальянского футбола, и я с гордостью продолжу нести итальянскую культуру миру», — написал Манчини.

13 августа стало известно, что Роберто Манчини покинул пост главного тренера сборной Италии из-за разногласий с президентом местной футбольной федерации Габриэлем Гравиной. Он возглавлял национальную команду с 2018 года и выигрывал с ней Евро-2020.

Сборная Саудовской Аравии находилась без тренера с марта этого года, после того как французский специалист Эрве Ренар подал в отставку, чтобы возглавить женскую сборную Франции. Ранее сообщалось, что контракт Манчини со сборной Саудовской Аравии рассчитан на три года, а годовая зарплата специалиста составит от 25 до 30 млн евро.

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