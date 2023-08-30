Итальянская федерация футбола подаст в суд на Манчини
Итальянская федерация футбола (FIGC) собирается подать в суд на бывшего главного тренера национальной сборной Роберто Манчини. Об этом сообщает издание Cronache della Campania.
Итальянская федерация футбола (FIGC) собирается подать в суд на бывшего главного тренера национальной сборной Роберто Манчини. Об этом сообщает издание Cronache della Campania.
Федерация намерена потребовать от 58-летнего специалиста возмещения ущерба из-за его внезапного решения досрочно подать в отставку. В организации считают, что отставка Манчини не была принята официально.
13 августа стало известно, что Роберто Манчини покинул пост главного тренера сборной Италии. По его словам — из-за разногласий с президентом Федерации футбола Италии Габриэлем Гравиной. Он возглавлял национальную команду с 2018 года и выигрывал с ней Евро-2020. На этом посту его сменил бывший главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти.
27 августа Манчини был официально представлен в качестве нового тренера сборной Саудовской Аравии. Сообщалось, что итальянский специалист заключил четырехлетний контракт, по которому будет зарабатывать примерно 30 млн евро в год. Благодаря этому контракту Манчини стал самым высокооплачиваемым тренером в мире.