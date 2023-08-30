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16:21 (мск), источник: Sportmail.ru

Итальянская федерация футбола подаст в суд на Манчини

Итальянская федерация футбола (FIGC) собирается подать в суд на бывшего главного тренера национальной сборной Роберто Манчини. Об этом сообщает издание Cronache della Campania.

Италия
Саудовская Аравия
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Источник: Reuters

Федерация намерена потребовать от 58-летнего специалиста возмещения ущерба из-за его внезапного решения досрочно подать в отставку. В организации считают, что отставка Манчини не была принята официально.

13 августа стало известно, что Роберто Манчини покинул пост главного тренера сборной Италии. По его словам из-за разногласий с президентом Федерации футбола Италии Габриэлем Гравиной. Он возглавлял национальную команду с 2018 года и выигрывал с ней Евро-2020. На этом посту его сменил бывший главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти.

27 августа Манчини был официально представлен в качестве нового тренера сборной Саудовской Аравии. Сообщалось, что итальянский специалист заключил четырехлетний контракт, по которому будет зарабатывать примерно 30 млн евро в год. Благодаря этому контракту Манчини стал самым высокооплачиваемым тренером в мире.

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 Итальянская федерация футбола подаст в суд на Манчини
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