Тренер сборной России объяснил, почему на сбор вызваны 49 игроков

30 августа тренерский штаб сборной России вызвал на сентябрьские сборы 49 футболистов.

«В опубликованном списке сборной две команды: взрослая и U23», — сказал Кафанов корреспонденту «Чемпионата».

Учебно-тренировочные сборы национальной команды стартуют 4 сентября в Новогорске и продлятся до 12 сентября. О датах проведения товарищеских матчей и соперниках сборной РФС объявит дополнительно. На данный момент сборная России официально не объявляла соперников на матчи, которые пройдут в сентябре.

Ранее генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов сообщал, что 12 сентября сборная проведет матч в Дохе со сборной Катара.

