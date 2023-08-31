Тренер сборной России объяснил, почему на сбор вызваны 49 игроков
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов объяснил вызов 49 человек в состав национальной команды.
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов объяснил вызов 49 человек в состав национальной команды.
30 августа тренерский штаб сборной России вызвал на сентябрьские сборы 49 футболистов.
«В опубликованном списке сборной две команды: взрослая и U23», — сказал Кафанов корреспонденту «Чемпионата».
Учебно-тренировочные сборы национальной команды стартуют 4 сентября в Новогорске и продлятся до 12 сентября. О датах проведения товарищеских матчей и соперниках сборной РФС объявит дополнительно. На данный момент сборная России официально не объявляла соперников на матчи, которые пройдут в сентябре.
Ранее генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов сообщал, что 12 сентября сборная проведет матч в Дохе со сборной Катара.
Также поступала информация о намеченных двух матчах с олимпийской сборной Египта.