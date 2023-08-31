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11:44 (мск), источник: Sportmail.ru

Тренер сборной России объяснил, почему на сбор вызваны 49 игроков

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов объяснил вызов 49 человек в состав национальной команды.

Россия
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Источник: РИА "Новости"

30 августа тренерский штаб сборной России вызвал на сентябрьские сборы 49 футболистов.

«В опубликованном списке сборной две команды: взрослая и U23», — сказал Кафанов корреспонденту «Чемпионата».

Учебно-тренировочные сборы национальной команды стартуют 4 сентября в Новогорске и продлятся до 12 сентября. О датах проведения товарищеских матчей и соперниках сборной РФС объявит дополнительно. На данный момент сборная России официально не объявляла соперников на матчи, которые пройдут в сентябре.

Ранее генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов сообщал, что 12 сентября сборная проведет матч в Дохе со сборной Катара.

Также поступала информация о намеченных двух матчах с олимпийской сборной Египта.

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