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11:24 (мск), источник: Sportmail.ru

Египет — Россия: прогнозы и ставки

Вторая проверка для российской молодежи.

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Источник: Спорт-Экспресс

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У сборной России сразу три матча в эту международную паузу, два из них — с олимпийской сборной Египта. Один уже прошел 7 сентября. На игру сильно повлияла жара в Суэце, россияне пытались высоко прессинговать, но хватало их ненадолго. А один провал в обороне обернулся голом в ворота Агкацева. Состав был экспериментальный, так что о какой-либо сыгранности не было и речи. Как результат — много брака в передачах, много фолов. Еще и медленное покрытие поля мешало быстро развивать атаки. Второй тайм начался с ответного гола из-за ошибки египетского вратаря. Моментов после перерыва обе команды создали больше, но ударам не хватало точности, плюс Агкацев в самом конце встречи дважды потащил и спас счет 1:1.

На сегодняшний матч у России полетел примерно тот же состав, не будет только Хлусевича и Погостнова. Зато добавился Пиняев. Место в воротах, как ожидается, займет молодой голкипер ЦСКА Тороп. Для Египта эти матчи — часть подготовки к Олимпиаде в Париже. Это крепкая сборная, она очень редко пропускает. В африканском отборе на Игры-2024 египтяне заняли второе место, проиграв в финале в дополнительное время Морокко 1:2. На матчи с Россией бразильский тренер Микале вызвал трех легионеров, остальные игроки выступают за египетские клубы.

На что ставить

Египет — Россия

В этот раз на тренерской скамейке сборной России не будет Карпина, его заменит Онопко. Но на сценарии игры это вряд ли скажется. Обе команды так же будут стараться выходить из обороны через пас, что приведет к обрезам и опасным моментам. Много голов тут не ждут, но, скорее всего, и Россия, и Египет снова забьют. На это событие на сайте и в приложении БК Olimpbet можно поставить за 1,93. В целом, российская команда считается небольшим фаворитом, на ее победу дают коэффициент 2,39 (на Египет — 3,17), но ставка на любой исход тут выглядит рискованно.

Андрей Санталов

ООО «БК “Олимп” ОГРН 1127747004648, www.olimp.bet 18+

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