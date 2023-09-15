Акинфеев признался, что не смотрел матч сборной с Катаром

«Честно признаюсь — смотрел первые 15−20 минут. Потом мы пошли гулять на площадку. Думаю, абсолютно нормально на данном этапе для меня выбрать прогулку с 2,5-летним ребенком вместо просмотра матча Катар — Россия», — сказал Акинфеев «Российской газете».

12 сентября сборная России по футболу сыграла вничью с командой Катара со счетом 1:1.

При этом спортсмен отметил, что продолжает следить за выступлениями национальной команды.

«Если не удается понаблюдать в прямом эфире, обязательно посмотрю обзор. Я должен знать результат. Все-таки на протяжении 15 лет играл в национальной команде и для меня это не чужое дело. Хочется, чтобы сборная побеждала», — добавил голкипер.