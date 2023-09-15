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Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
14:02 (мск), источник: Sportmail.ru

Акинфеев признался, что не смотрел матч сборной с Катаром

Вратарь ЦСКА и экс-голкипер сборной России Игорь Акинфеев рассказал, что выбрал прогулку с детьми.

Россия
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Источник: РФС

«Честно признаюсь — смотрел первые 15−20 минут. Потом мы пошли гулять на площадку. Думаю, абсолютно нормально на данном этапе для меня выбрать прогулку с 2,5-летним ребенком вместо просмотра матча Катар — Россия», — сказал Акинфеев «Российской газете».

12 сентября сборная России по футболу сыграла вничью с командой Катара со счетом 1:1.

При этом спортсмен отметил, что продолжает следить за выступлениями национальной команды.

«Если не удается понаблюдать в прямом эфире, обязательно посмотрю обзор. Я должен знать результат. Все-таки на протяжении 15 лет играл в национальной команде и для меня это не чужое дело. Хочется, чтобы сборная побеждала», — добавил голкипер.

Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года. В составе армейцев он стал шестикратным чемпионом России, завоевал по семь Кубков и Суперкубков страны, а также выиграл Кубок УЕФА. По количеству матчей за сборную России (110) Акинфеев уступает лишь Сергею Игнашевичу. В составе сборной вратарь выиграл бронзу чемпионата Европы 2008 года.

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