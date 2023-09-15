Акинфеев объяснил, почему с «Зенитом» невозможно бороться в чемпионате России
Капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев объяснил гегемонию петербургского «Зенита» в Российской Премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает «Российская газета».
Капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев объяснил гегемонию петербургского «Зенита» в Российской Премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает «Российская газета».
«Порой шутим в клубе, что сейчас уже не то время, когда мы каждый год сидели и рассказывали о необходимости выиграть чемпионство. Если бы все команды так говорили, может быть, кто-то и взял бы титул за прошедшие пять лет. Но у нас пока один чемпион за этот промежуток, который делает все для того, чтобы завоевать трофей, покупает игроков, с финансами у них все хорошо. Берут футболистов на те позиции, на которые уже есть по 2−3 человека. Тяжело бороться», — сказал Акинфеев.
Последние пять сезонов РПЛ завершились чемпионством «Зенита». Акинфеев выигрывал РПЛ с ЦСКА шесть раз — последний раз в 2016 году.
В этом сезоне «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на три очка. ЦСКА располагается на седьмой позиции.