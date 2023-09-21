Сборная России 12 октября сыграет в Москве с Камеруном

«12 октября мы проведем игру с Камеруном. Это будет домашняя игра, скорее всего, она состоится в Москве. Поскольку “Лужники” будут заняты, скорее всего, это будет “ВТБ-Арена”, — сказал глава РФС.

Ранее была информация, что сборная России также в октябре может сыграть с другой африканской командой — сборной Кении.

С 4 по 12 сентября прошел сбор национальной команды России. В ее состав вошли 49 игроков, она была разделена на две группы. В первую вошли футболисты не старше 23 лет, которые провели две товарищеские встречи с олимпийской сборной Египта (1:1 и 1:2). Вторая группа сыграла вничью со сборной Катара (1:1).