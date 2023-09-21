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18:21 (мск), источник: Sportmail.ru

Сборная России 12 октября сыграет в Москве с Камеруном

Об этом заявил президент Российского футбольного союза Александр Дюков.

Россия
Камерун
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Источник: РФС

«12 октября мы проведем игру с Камеруном. Это будет домашняя игра, скорее всего, она состоится в Москве. Поскольку Лужники будут заняты, скорее всего, это будет ВТБ-Арена, — сказал глава РФС.

Ранее была информация, что сборная России также в октябре может сыграть с другой африканской командой — сборной Кении.

С 4 по 12 сентября прошел сбор национальной команды России. В ее состав вошли 49 игроков, она была разделена на две группы. В первую вошли футболисты не старше 23 лет, которые провели две товарищеские встречи с олимпийской сборной Египта (1:1 и 1:2). Вторая группа сыграла вничью со сборной Катара (1:1).

До сентябрьского сбора российская национальная команда провела пять товарищеских матчей — против сборных Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0), Ирана (1:1) и Ирака (2:0).

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