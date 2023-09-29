Сборные России и Кении проведут матч в Турции 16 октября

«Все детали по организации товарищеского матча согласованы. Сборная Кении и России сыграют 16 октября в Анталии на стадионе отеля Titanic Mardan Sports Complex. Другие варианты мы не рассматривали и сразу же согласились провести товарищеский матч сборных в Турции», — сказал Отиено корреспонденту Sport24.