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11:17 (мск), источник: Sportmail.ru

Сборные России и Кении проведут матч в Турции 16 октября

Генеральный секретарь Федерации футбола Кении Барри Отиено сообщил, что достигнута договоренность о проведении товарищеской игры со сборной России.

Россия
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Источник: РИА "Новости"

«Все детали по организации товарищеского матча согласованы. Сборная Кении и России сыграют 16 октября в Анталии на стадионе отеля Titanic Mardan Sports Complex. Другие варианты мы не рассматривали и сразу же согласились провести товарищеский матч сборных в Турции», — сказал Отиено корреспонденту Sport24.

12 октября сборная России проведет товарищеский матч с командой Камеруна на «ВТБ-Арене», домашнем стадионе московского «Динамо».

ФИФА и УЕФА весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

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