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Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
14:00 (мск), источник: Sportmail.ru

Матч сборных России и Камеруна по футболу пройдет на «ВТБ-Арене»

Об этом сообщил ТАСС генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов.

Камерун
Россия
КенияТоварищеские матчи: календарь
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Источник: Reuters

— Матч сборных России и Камеруна точно пройдет на «ВТБ-Арене», — сказал Митрофанов.

Ранее президент РФС Александр Дюков сообщил, что игра между сборными России и Камеруна пройдет 12 октября.

Митрофанов не стал комментировать информацию о возможном проведении второго товарищеского матча с командой Кении.

— Планируем провести два матча в октябре, официальный комментарий дадим после того, как сами матчи будут согласованы со стороны ФИФА. Соперники? Есть разная информация, степень ее достоверности тоже различный, я как официальное лицо хотел бы комментировать только после согласования, — добавил генеральный секретарь РФС.

В сентябре прошел сбор национальной команды России. В ее состав вошли 49 игроков, она была разделена на две группы. В первую вошли футболисты не старше 23 лет, которые провели две товарищеские встречи с олимпийской сборной Египта (1:1 и 1:2). Вторая группа сыграла вничью со сборной Катара со счетом 1:1.

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