Матч сборных России и Камеруна по футболу пройдет на «ВТБ-Арене»

— Матч сборных России и Камеруна точно пройдет на «ВТБ-Арене», — сказал Митрофанов.

Ранее президент РФС Александр Дюков сообщил, что игра между сборными России и Камеруна пройдет 12 октября.

Митрофанов не стал комментировать информацию о возможном проведении второго товарищеского матча с командой Кении.

— Планируем провести два матча в октябре, официальный комментарий дадим после того, как сами матчи будут согласованы со стороны ФИФА. Соперники? Есть разная информация, степень ее достоверности тоже различный, я как официальное лицо хотел бы комментировать только после согласования, — добавил генеральный секретарь РФС.