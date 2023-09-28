Матч сборных России и Камеруна по футболу пройдет на «ВТБ-Арене»
Об этом сообщил ТАСС генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов.
Об этом сообщил ТАСС генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов.
— Матч сборных России и Камеруна точно пройдет на «ВТБ-Арене», — сказал Митрофанов.
Ранее президент РФС Александр Дюков сообщил, что игра между сборными России и Камеруна пройдет 12 октября.
Митрофанов не стал комментировать информацию о возможном проведении второго товарищеского матча с командой Кении.
— Планируем провести два матча в октябре, официальный комментарий дадим после того, как сами матчи будут согласованы со стороны ФИФА. Соперники? Есть разная информация, степень ее достоверности тоже различный, я как официальное лицо хотел бы комментировать только после согласования, — добавил генеральный секретарь РФС.
В сентябре прошел сбор национальной команды России. В ее состав вошли 49 игроков, она была разделена на две группы. В первую вошли футболисты не старше 23 лет, которые провели две товарищеские встречи с олимпийской сборной Египта (1:1 и 1:2). Вторая группа сыграла вничью со сборной Катара со счетом 1:1.