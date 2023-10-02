Стал известен состав сборной России на октябрьский сбор
Головин, Миранчуки, Кузяев вошли в список футболистов на октябрьский сбор национальной команды, сообщает пресс-служба сборной на официальной странице в VK.
Головин, Миранчуки, Кузяев вошли в список футболистов на октябрьский сбор национальной команды, сообщает пресс-служба сборной на официальной странице в VK.
Учебно-тренировочный сбор начнется 9 октября на базе в Новогорске и завершатся 16 октября. Тренерским штабом в расположение команды вызваны 29 футболистов.
Вратари: Матвей Сафонов — «Краснодар», Илья Лантратов — «Локомотив», Илья Помазун — «Урал».
Защитники: Роман Евгеньев, Александр Солдатенков, Юрий Горшков — «Крылья Советов», Максим Осипенко — «Ростов», Александр Сильянов — «Локомотив», Георгий Джикия — «Спартак», Сергей Волков — «Краснодар», Арсен Адамов — «Оренбург», Евгений Харин — «Ахмат», Артем Макарчук — «Сочи».
Полузащитники: Дмитрий Баринов, Артем Карпукас, Антон Миранчук, Максим Глушенков, Сергей Пиняев — «Локомотив», Данил Глебов, Даниил Уткин — «Ростов», Максим Мухин, Иван Обляков — ЦСКА, Далер Кузяев — «Гавр», Даниил Фомин — «Динамо», Алексей Миранчук — «Аталанта», Александр Головин — «Монако».
Нападающие: Александр Соболев — «Спартак», Федор Чалов — ЦСКА, Иван Сергеев — «Зенит».
Команда Валерия Карпина 12 октября сыграет против Камеруна, а 16 октября встретится с Кенией.