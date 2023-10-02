Стал известен состав сборной России на октябрьский сбор

Стал известен состав сборной России на октябрьский сбор

Головин, Миранчуки, Кузяев вошли в список футболистов на октябрьский сбор национальной команды, сообщает пресс-служба сборной на официальной странице в VK.