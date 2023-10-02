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18:00 (мск), источник: Sportmail.ru

Стал известен состав сборной России на октябрьский сбор

Головин, Миранчуки, Кузяев вошли в список футболистов на октябрьский сбор национальной команды, сообщает пресс-служба сборной на официальной странице в VK.

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Футбол

Товарищеские матчи 2023
12.10.2023, 0:00

Россия-Камерун-

Учебно-тренировочный сбор начнется 9 октября на базе в Новогорске и завершатся 16 октября. Тренерским штабом в расположение команды вызваны 29 футболистов.

Вратари: Матвей Сафонов — «Краснодар», Илья Лантратов — «Локомотив», Илья Помазун — «Урал».

Защитники: Роман Евгеньев, Александр Солдатенков, Юрий Горшков — «Крылья Советов», Максим Осипенко — «Ростов», Александр Сильянов — «Локомотив», Георгий Джикия — «Спартак», Сергей Волков — «Краснодар», Арсен Адамов — «Оренбург», Евгений Харин — «Ахмат», Артем Макарчук — «Сочи».

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Артем Карпукас, Антон Миранчук, Максим Глушенков, Сергей Пиняев — «Локомотив», Данил Глебов, Даниил Уткин — «Ростов», Максим Мухин, Иван Обляков — ЦСКА, Далер Кузяев — «Гавр», Даниил Фомин — «Динамо», Алексей Миранчук — «Аталанта», Александр Головин — «Монако».

Нападающие: Александр Соболев — «Спартак», Федор Чалов — ЦСКА, Иван Сергеев — «Зенит».

Команда Валерия Карпина 12 октября сыграет против Камеруна, а 16 октября встретится с Кенией.

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