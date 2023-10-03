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09:59 (мск), источник: Sportmail.ru

Вице-президент УЕФА: Жаль, что моя позиция по допуску россиян была истолкована неправильно

Первый вице-президент УЕФА Карл-Эрик Нильссон выразил сожаление после принятого организацией решения допустить юношеские сборные России до участия на международных турнирах из-за позиции в его стране.

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Источник: РФС

«Для меня, как для человека и как для президента Шведской спортивной конфедерации очень важно, чтобы в центре внимания были интересы детей и чтобы всем детям были созданы хорошие условия для занятий спортом. В ходе дискуссий в УЕФА я решил поддержать решение о начале расследования форм открытия для детей из России доступа к участию в международных соревнованиях на основе Конвенции ООН о правах ребенка. Разумеется, расследование должно учитывать, как оно влияет на возможность создания безопасных и спокойных условий для детей из России и для детей из других стран, которые будут встречаться с российскими командами.

Мне жаль, что моя позиция в УЕФА и принятое там решение были истолкованы как означающие, что я, как представитель Шведской спортивной конфедерации и шведского спортивного движения, не продолжаю отстаивать нашу общую позицию. Это так.

Однако я понимаю, что УЕФА хочет проверить, правильно ли мы мыслили с точки зрения детей, чтобы исключить риск того, что они могут быть наказаны за акты насилия, совершенные взрослым», — приводит слова Нильссона официальный сайт Шведской спортивной конфедерации.

26 сентября исполком УЕФА допустил до своих соревнований сборные России, в которых играют футболисты не старше 17 лет. Все матчи российских команд должны проводиться без флага страны, гимна, национальной игровой формы и не на территории России.

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