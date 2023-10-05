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17:53 (мск), источник: Sportmail.ru

В Венгрии прокомментировали решение УЕФА о допуске сборных России до 17 лет

В Венгерской футбольной федерации заявили, что уважают допуск до соревнований юношеских команд России.

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Источник: РФС

«Венгерская федерация футбола, как ассоциация — член УЕФА, всегда уважает и соблюдает все решения и регламенты УЕФА», — приводит ТАСС слова представителя ВФФ.

26 сентября исполком УЕФА допустил до своих соревнований сборные России, в которых играют футболисты не старше 17 лет. Все матчи российских команд должны проводиться без флага страны, гимна, национальной игровой формы и не на территории России. 4 октября ФИФА последовала такому же решению.

Ранее ряд федераций заявили, что их национальные команды отказываются играть с российскими сборными. Всего бойкот объявили 10 сборных: Англия, Дания, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Румыния, Северная Ирландия, Украина и Швеция.

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