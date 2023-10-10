Ондуа: Если забью России, не буду праздновать. Только уважение!

Гаэль Ондуа в интервью «Спорт-Экспрессу» ответил на вопрос о том, будет ли праздновать гол в ворота России.

«Если я забью гол в матче против сборной России, сто процентов не буду праздновать, потому что уважаю страну, которая меня вырастила. Именно благодаря России я стал тем, кем сегодня являюсь. Только уважение!» — сказал игрок сборной Камеруна.

Ондуа родился в Камеруне в семье дипломата, который работал в посольстве этой страны в России. По этой причине он с детского возраста жил в России, где попал в молодежную академию «Локомотива». В сезоне 2014/15 Ондуа сыграл одну игру за московский ЦСКА в Кубке России, а в сезоне 2018/19 провел 27 матчей в составе махачкалинского «Анжи». Ондуа отлично владеет русским языком и имеет российский паспорт. В данный момент полузащитник выступает за швейцарский «Серветт».