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09:31 (мск), источник: Sportmail.ru

Сборную Камеруна в Москве встретили пирогом и песнями

Игроков из Камеруна в московском аэропорту Шереметьево встретили пирогом и песнями. Футболисты были в хорошем настроении, несмотря на двухчасовую задержку рейса из Стамбула.

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Во время загрузки произошла ошибка.

В аэропорту кусочек пирога откусил Гаэль Ондуа, который является воспитанником московских «Локомотива» и ЦСКА, однако после академий спортсмен уехал в Европу, а после этого снова вернулся в Россию. Ондуа год играл за махачкалинский «Анжи». Затем уехал в швейцарский «Серветт», которому на данный момент и принадлежит.

Матч между сборными России и Камеруна пройдет в Москве на стадионе «ВТБ Арена» 12 октября.

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