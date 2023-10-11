Сборную Камеруна в Москве встретили пирогом и песнями

В аэропорту кусочек пирога откусил Гаэль Ондуа, который является воспитанником московских «Локомотива» и ЦСКА, однако после академий спортсмен уехал в Европу, а после этого снова вернулся в Россию. Ондуа год играл за махачкалинский «Анжи». Затем уехал в швейцарский «Серветт», которому на данный момент и принадлежит.