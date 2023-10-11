Текущие события
Футбол. Сборные
12.10
Россия
Камерун
Футбол. Чемпионат Европы
12.10
Испания
Шотландия
Футбол. Чемпионат Европы
12.10
Кипр
Норвегия
Футбол. Чемпионат Европы
12.10
Хорватия
Турция
Футбол. Чемпионат Европы
12.10
Латвия
Армения
Футбол. Чемпионат Европы
12.10
Албания
Чехия
Все события
Футбол. Товарищеские матчи. Последние результаты
12.09
Германия
Франция
21
12.09
Шотландия
Англия
13
12.09
Азербайджан
Иордания
21
12.09
Катар
Россия
11
12.09
Япония
Турция
42
11.09
Египет (олимп.)
Россия
21
11.09
Узбекистан U21
Россия U21
02
10.09
Венгрия
Чехия
11
Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
10:55 (мск), источник: Sportmail.ru

Футболисты «Баварии» и «Наполи» не сыграют со сборной России

Эрик Максим Шупо-Мотинг и Андре Замбо-Ангисса из-за травм пропустят товарищеский матч со сборной России.

Камерун
РоссияТоварищеские матчи: календарь
Наверх
Источник: AP 2023

12 октября на московском стадионе «Динамо» имени Льва Яшина состоится матч сборной России с командой Камеруна. Соперник команды Валерия Карпина прилетел в российскую столицу вечером 10 октября.

Нападающий мюнхенской «Баварии» Эрик Максим Шупо-Мотинг и опорный полузащитник «Наполи» Андре Замбо-Ангисса не смогут сыграть в товарищеском матче против сборной России из-за травм.
«Эрик Максим Шупо-Мотинг и Андре Замбо-Ангисса травмированы и не находятся в расположении сборной. Остальные 23 игрока в порядке. Вместо Замбо-Ангисса главный тренер вызвал Бена Эллиотта», — приводит РИА Новости слова пресс-службы сборной Камеруна.

Вызванный на замену травмированному игроку Бен Эллиотт — 20-летний игрок «Рединга», ранее выступавший за юношеские сборные Англии. Эллиотт в июне дебютировал за сборную Камеруна и в Москве может сыграть свой второй матч за национальную команду.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Барселона», Саудовская Аравия или большой отпуск? Чем заняться...
МОК отказался допустить Мэнни Пакьяо к Олимпиаде в Париже
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь