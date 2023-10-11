Футболисты «Баварии» и «Наполи» не сыграют со сборной России
Эрик Максим Шупо-Мотинг и Андре Замбо-Ангисса из-за травм пропустят товарищеский матч со сборной России.
Эрик Максим Шупо-Мотинг и Андре Замбо-Ангисса из-за травм пропустят товарищеский матч со сборной России.
12 октября на московском стадионе «Динамо» имени Льва Яшина состоится матч сборной России с командой Камеруна. Соперник команды Валерия Карпина прилетел в российскую столицу вечером 10 октября.
Нападающий мюнхенской «Баварии» Эрик Максим Шупо-Мотинг и опорный полузащитник «Наполи» Андре Замбо-Ангисса не смогут сыграть в товарищеском матче против сборной России из-за травм.
«Эрик Максим Шупо-Мотинг и Андре Замбо-Ангисса травмированы и не находятся в расположении сборной. Остальные 23 игрока в порядке. Вместо Замбо-Ангисса главный тренер вызвал Бена Эллиотта», — приводит РИА Новости слова пресс-службы сборной Камеруна.
Вызванный на замену травмированному игроку Бен Эллиотт — 20-летний игрок «Рединга», ранее выступавший за юношеские сборные Англии. Эллиотт в июне дебютировал за сборную Камеруна и в Москве может сыграть свой второй матч за национальную команду.