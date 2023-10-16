В РФС назвали причину проведения матча с Кенией в турецком отеле

Митрофанов отметил, что было нецелесообразно платить деньги за аренду 30-тысячного стадиона, который будет пустовать.

«Страна находится примерно посередине между Россией и Кенией. Это нейтральный стадион в нейтральной стране, поэтому ожидать присутствия тысяч болельщиков было бы наивно. Тратить значительные средства на организацию матча на 30‑тысячном стадионе было нецелесообразно», — приводит слова Митрофанова «Матч-ТВ».

Сборные России и Кении встретятся в Турции 16 октября на стадионе «Мардан». Защитник Георгий Джикия сможет помочь российской команде, а Максим Осипенко пропустит игру из-за травмы.