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Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
14:40 (мск), источник: Sportmail.ru

В РФС назвали причину проведения матча с Кенией в турецком отеле

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов рассказал, почему товарищеский матч между сборными России и Кении пройдет на поле отеля в Турции.

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Источник: Официальная страница национальной сборной России по футболу в VK

Митрофанов отметил, что было нецелесообразно платить деньги за аренду 30-тысячного стадиона, который будет пустовать.

«Страна находится примерно посередине между Россией и Кенией. Это нейтральный стадион в нейтральной стране, поэтому ожидать присутствия тысяч болельщиков было бы наивно. Тратить значительные средства на организацию матча на 30‑тысячном стадионе было нецелесообразно», — приводит слова Митрофанова «Матч-ТВ».

Сборные России и Кении встретятся в Турции 16 октября на стадионе «Мардан». Защитник Георгий Джикия сможет помочь российской команде, а Максим Осипенко пропустит игру из-за травмы.

12 октября российские футболисты в товарищеском матче обыграли сборную Камеруна со счетом 1:0. Гол на счету нападающего ЦСКА Федора Чалова.

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 В РФС назвали причину проведения матча с Кенией в турецком отеле
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