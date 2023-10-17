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09:21 (мск), источник: Sportmail.ru

Роналду возглавил список лучших бомбардиров 2023 года

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду достиг отметки в 40 забитых мячей за 2023 год.

Босния и Герцеговина
ПортугалияОтбор Евро: таблица и календарь
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Источник: Reuters

38-летний португалец отметился дублем в выездном матче квалификации Евро-2024 против Боснии и Герцеговины (5:0). Этот мяч стал для Роналду 40-м по счету в этом календарном году: 31 мяч он забил за «Аль-Наср» и еще девять — за сборную Португалии.

Этот результат позволил Роналду обойти нападающего «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинга Холанда (39) в возглавить список лучших бомбардиров 2023 года. Тройку самых результативных игроков этого года замыкает французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе (35).

Кроме того, Роналду 12-й раз в карьере забил минимум 40 мячей за календарный год, догнав по этому показателю Лионеля Месси. Аргентинец последний раз пробивал эту отметку в 2021 году (43), а в этому году на его счету 26 голов.

Босния и Герцеговина
0:5
Первый тайм: 0:5
Португалия
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