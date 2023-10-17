Роналду возглавил список лучших бомбардиров 2023 года

38-летний португалец отметился дублем в выездном матче квалификации Евро-2024 против Боснии и Герцеговины (5:0). Этот мяч стал для Роналду 40-м по счету в этом календарном году: 31 мяч он забил за «Аль-Наср» и еще девять — за сборную Португалии.

Этот результат позволил Роналду обойти нападающего «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинга Холанда (39) в возглавить список лучших бомбардиров 2023 года. Тройку самых результативных игроков этого года замыкает французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе (35).