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18:58 (мск), источник: Sportmail.ru

Анхель Ди Мария завершит карьеру в сборной Аргентины в 2024 году

35-летний чемпион мира заявил, что покинет сборную после Кубка Америки.

Аргентина
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Источник: Reuters

Выступающий за португальскую «Бенфику» футболист в эфире радиопередачи Todo Pasa заявил, что турнир, который состоится следующим летом, станет последним для него в составе сборной Аргентины.

«Я покину сборную Аргентины после Кубка Америки. Карьера в сборной для меня будет закончена», — приводит слова Ди Марии портал Goal.com.

Ди Мария играет за сборную Аргентины с 2008 года и провел в ее составе 134 матча, забил 29 мячей. В 2022 году Ди Мария в составе сборной Аргентины стал чемпионом мира. В финальном матче против сборной Франции Ди Мария забил один из голов.

Кубок Америки 2024 года пройдет в США с 20 июня по 14 июля. Сборная Аргентины является действующим обладателем трофея. В финале турнира 2021 года аргентинская команда победила сборную Бразилии со счетом 1:0. Единственный мяч в той игре забил Анхель Ди Мария.

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