Анхель Ди Мария завершит карьеру в сборной Аргентины в 2024 году

Выступающий за португальскую «Бенфику» футболист в эфире радиопередачи Todo Pasa заявил, что турнир, который состоится следующим летом, станет последним для него в составе сборной Аргентины.

«Я покину сборную Аргентины после Кубка Америки. Карьера в сборной для меня будет закончена», — приводит слова Ди Марии портал Goal.com.

Ди Мария играет за сборную Аргентины с 2008 года и провел в ее составе 134 матча, забил 29 мячей. В 2022 году Ди Мария в составе сборной Аргентины стал чемпионом мира. В финальном матче против сборной Франции Ди Мария забил один из голов.