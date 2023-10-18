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Футбол. Отборочные ЧМ. Все результаты
11:25 (мск), источник: Sportmail.ru

Месси рассказал о своих планах на будущее в сборной Аргентины

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о своих планах на ближайшие матчи национальной команды. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Аргентина
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Источник: AP 2023

«Сейчас я буду тренироваться и постараюсь быть как можно лучше к матчам с Уругваем и Бразилией в ноябре. Затем я проведу отпуск в Аргентине, у меня будет гораздо больше времени, чем в другие разы, а в январе я начну предсезонную подготовку с нуля», — сказал Месси.

В этом году Месси осталось отыграть всего четыре матча. 19 и 22 октября «Интер Майами» проведет два матча «Шарлотт» в регулярном чемпионате МЛС. Сборная Аргентины 17 ноября дома сыграет с Уругваем, после чего 22 ноября сыграет в гостях с Бразилией в рамках квалификации чемпионата мира по футболу 2026 года.

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