Месси рассказал о своих планах на будущее в сборной Аргентины
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о своих планах на ближайшие матчи национальной команды. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Аргентина
«Сейчас я буду тренироваться и постараюсь быть как можно лучше к матчам с Уругваем и Бразилией в ноябре. Затем я проведу отпуск в Аргентине, у меня будет гораздо больше времени, чем в другие разы, а в январе я начну предсезонную подготовку с нуля», — сказал Месси.
В этом году Месси осталось отыграть всего четыре матча. 19 и 22 октября «Интер Майами» проведет два матча «Шарлотт» в регулярном чемпионате МЛС. Сборная Аргентины 17 ноября дома сыграет с Уругваем, после чего 22 ноября сыграет в гостях с Бразилией в рамках квалификации чемпионата мира по футболу 2026 года.