Месси рассказал о своих планах на будущее в сборной Аргентины

«Сейчас я буду тренироваться и постараюсь быть как можно лучше к матчам с Уругваем и Бразилией в ноябре. Затем я проведу отпуск в Аргентине, у меня будет гораздо больше времени, чем в другие разы, а в январе я начну предсезонную подготовку с нуля», — сказал Месси.