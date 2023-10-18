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11:15 (мск), источник: Sportmail.ru

Лионель Месси сравнил сборную Аргентины с «Барселоной»

Нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси отметил, что уровень игры национальной команды вырос после чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

Аргентина
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Источник: Reuters

В среду сборная Аргентины одержала победу над командой Перу в матче отборочного этапа чемпионата мира 2026 года со счетом 2:0. 36-летний футболист оформил дубль.

«Сборная Аргентины преобразилась после победы на Кубке Америки, после триумфа на чемпионате мира в Катаре мы раскрепостились и выросли еще больше. Наша команда сейчас очень уверена в себе и свободна. Нам нравится играть таким образом. Сборная меня впечатляет, мы растем с каждым днем. Не думаю, что нас уже можно сравнить с “Барселоной”, но мы очень близки к ее уровню. У нас есть классные игроки. У нашей команды особенный и выраженный стиль, и нам это нравится. Надеемся продолжить идти по этому пути», — приводит слова Месси Mundo Deportivo.

Сборная Аргентины, набравшая 12 очков, лидирует в своей группе. В следующем туре отборочного этапа аргентинцы сыграют с командой Уругвая.

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