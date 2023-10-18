Лионель Месси сравнил сборную Аргентины с «Барселоной»

«Сборная Аргентины преобразилась после победы на Кубке Америки, после триумфа на чемпионате мира в Катаре мы раскрепостились и выросли еще больше. Наша команда сейчас очень уверена в себе и свободна. Нам нравится играть таким образом. Сборная меня впечатляет, мы растем с каждым днем. Не думаю, что нас уже можно сравнить с “Барселоной”, но мы очень близки к ее уровню. У нас есть классные игроки. У нашей команды особенный и выраженный стиль, и нам это нравится. Надеемся продолжить идти по этому пути», — приводит слова Месси Mundo Deportivo.