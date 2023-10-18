Дубль Месси принес Аргентине очередную победу в отборе ЧМ-2026

Оба мяча в составе действующих чемпионов мира забил нападающий Лионель Месси (32', 42'). Еще один мяч Месси во втором тайме был отменен после видеоповтора из-за офсайда.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=ff57869c89ad39b7&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239558" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

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Таким образом Аргентина продлила свою рекордную серию без поражений в отборочных матча чемпионатов мира до 25 игр. Месси, в свою очередь, стал рекордсменом по голам в южноамериканских отборочных турнирах (31) и опередил нападающего сборной Уругвая Луиса Суареса (30).

Лучшие бомбардиры в квалификациях ЧМ:

Карлос Руис (Гватемала) — 39; Криштиану Роналду (Португалия) — 36; Али Даеи (Иран) — 35; Лионель Месси (Аргентина) — 31; Роберт Левандовски (Польша) — 30.

В турнирной таблице Аргентина занимает первое место, набрав в четырех матчах 12 очков. Ближайших соперников в лице Уругвая, Бразилии и Венесуэлы аргентинцы опережают на пять очков.