Дубль Месси принес Аргентине очередную победу в отборе ЧМ-2026
Сборная Аргентины на выезде одержала победу над командой Перу (2:0) в матче четвертого тура квалификации чемпионата мира по футболу 2026 года.
Аргентина
Перу
Оба мяча в составе действующих чемпионов мира забил нападающий Лионель Месси (32', 42'). Еще один мяч Месси во втором тайме был отменен после видеоповтора из-за офсайда.
Таким образом Аргентина продлила свою рекордную серию без поражений в отборочных матча чемпионатов мира до 25 игр. Месси, в свою очередь, стал рекордсменом по голам в южноамериканских отборочных турнирах (31) и опередил нападающего сборной Уругвая Луиса Суареса (30).
Лучшие бомбардиры в квалификациях ЧМ:
В турнирной таблице Аргентина занимает первое место, набрав в четырех матчах 12 очков. Ближайших соперников в лице Уругвая, Бразилии и Венесуэлы аргентинцы опережают на пять очков.
Следующий отборочный матч аргентинцы проведут 17 ноября дома против сборной Уругвая.