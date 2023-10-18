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Футбол. Отборочные ЧМ. Все результаты
09:07 (мск), источник: Sportmail.ru

Дубль Месси принес Аргентине очередную победу в отборе ЧМ-2026

Сборная Аргентины на выезде одержала победу над командой Перу (2:0) в матче четвертого тура квалификации чемпионата мира по футболу 2026 года.

Аргентина
Перу
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Источник: Reuters

Оба мяча в составе действующих чемпионов мира забил нападающий Лионель Месси (32', 42'). Еще один мяч Месси во втором тайме был отменен после видеоповтора из-за офсайда.

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Таким образом Аргентина продлила свою рекордную серию без поражений в отборочных матча чемпионатов мира до 25 игр. Месси, в свою очередь, стал рекордсменом по голам в южноамериканских отборочных турнирах (31) и опередил нападающего сборной Уругвая Луиса Суареса (30).

Лучшие бомбардиры в квалификациях ЧМ:

  1. Карлос Руис (Гватемала) — 39;
  2. Криштиану Роналду (Португалия) — 36;
  3. Али Даеи (Иран) — 35;
  4. Лионель Месси (Аргентина) — 31;
  5. Роберт Левандовски (Польша) — 30.

В турнирной таблице Аргентина занимает первое место, набрав в четырех матчах 12 очков. Ближайших соперников в лице Уругвая, Бразилии и Венесуэлы аргентинцы опережают на пять очков.

Следующий отборочный матч аргентинцы проведут 17 ноября дома против сборной Уругвая.

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