Вратарь сборной Перу не дал фанату сделать фото с Месси на поле

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=fea8e122c9f4f3c8&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239563" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Оба стремились сфотографироваться с нападающим Лионелем Месси.

Сначала работники стадиона задержали одного поклонника аргентинца и увели его с поля, но сразу прибежал еще один. Тогда вмешался вратарь сборной Перу Педро Гальесе.

Голкипер и стюарды остановили фаната и повалили его на поле, после этого вратарь сборной Перу вырвал телефон из рук болельщика и выбросил его.

В этом матче сборная Аргентины победила со счетом 2:0, а Лионель Месси оформил дубль. В турнирной таблице Аргентина занимает первое место, набрав в четырех матчах 12 очков. Ближайших соперников в лице Уругвая, Бразилии и Венесуэлы аргентинцы опережают на пять очков.