Вратарь сборной Перу не дал фанату сделать фото с Месси на поле
Два фаната поочередно выбежали на поле во время матча квалификации к чемпионату мира между сборными Перу и Аргентины.
Два фаната поочередно выбежали на поле во время матча квалификации к чемпионату мира между сборными Перу и Аргентины.
Оба стремились сфотографироваться с нападающим Лионелем Месси.
Сначала работники стадиона задержали одного поклонника аргентинца и увели его с поля, но сразу прибежал еще один. Тогда вмешался вратарь сборной Перу Педро Гальесе.
Голкипер и стюарды остановили фаната и повалили его на поле, после этого вратарь сборной Перу вырвал телефон из рук болельщика и выбросил его.
В этом матче сборная Аргентины победила со счетом 2:0, а Лионель Месси оформил дубль. В турнирной таблице Аргентина занимает первое место, набрав в четырех матчах 12 очков. Ближайших соперников в лице Уругвая, Бразилии и Венесуэлы аргентинцы опережают на пять очков.
Следующий отборочный матч аргентинцы проведут 17 ноября дома против сборной Уругвая.