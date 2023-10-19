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12:19 (мск), источник: Sportmail.ru

Тренер сборной Кении ответил на критику со стороны Быстрова

Главный тренер сборной Кении Энгин Фират ответил бывшему игроку сборной России Владимиру Быстрову, сказавшему в эфире «Матч ТВ», что «сборная Кении сегодня — это просто дрова».

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Источник: AFP 2023

Турецкий специалист посетовал на отсутствие профессионализма у экспертов, критикующих игру сборной Кении.

«Это распространенная проблема: бывшие игроки говорят так, будто они были лучшими в мире. В Кении так же! Большинство из них ничего не выиграли, но говорят так, будто они лучшие. Не уважают буквально ничего. Если бы так называемые эксперты хоть немного вели себя как профессионалы, они могли бы посмотреть на результаты последних матчей сборной Кении», — сказал Фират корреспонденту «Спорт-Экспресса».

Турецкий специалист отметил, что игроки сборной России были мотивированы и пробежали в матче с Кенией больше, чем в играх РПЛ.

«Если Быстров говорит так о своей сборной, то мог бы, например, посмотреть на статистику. Пробег и рывки игроков сборной России оказались больше, чем в РПЛ. Это касается каждого игрока. Каждый из них пробежал на километр больше. Почему? Они были мотивированы и хотели работать. Поэтому я всегда на стороне Карпина. Если любой из бывших игроков говорит, никому до этого нет дела, всем все равно, потому что они всегда боятся, что их забудут. Поэтому они говорят что-то плохое, чтобы мы не забыли об их существовании», — добавил Энгин Фират.

16 октября сборные России и Кении сыграли вничью в турецкой Анталье — 2:2.

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