Сборная России U15 разгромила сверстников из Таджикистана

Игра проходила на Центральном стадионе в Душанбе и завершилась победой россиян со счетом 5:1.

В составе сборной России дубль на счету Вадима Шилова («Зенит»). По одному мячу забили Камиль Гафьятулин («Локомотив»), Амир Мусаев и Даниил Киселев (оба — «Зенит»).

18 ноября сборная 2008 года рождения также с крупным счетом победила сборную Таджикистана — 3:0.