Сборная России U15 разгромила сверстников из Таджикистана
21 ноября состоялся товарищеский матч, в котором сборная России U15 встретилась с национальной командой Таджикистана U15.
21 ноября состоялся товарищеский матч, в котором сборная России U15 встретилась с национальной командой Таджикистана U15.
Игра проходила на Центральном стадионе в Душанбе и завершилась победой россиян со счетом 5:1.
В составе сборной России дубль на счету Вадима Шилова («Зенит»). По одному мячу забили Камиль Гафьятулин («Локомотив»), Амир Мусаев и Даниил Киселев (оба — «Зенит»).
18 ноября сборная 2008 года рождения также с крупным счетом победила сборную Таджикистана — 3:0.
20 ноября юношеская сборная России U16 проиграла сборной Таджикистана со счетом 1:2.