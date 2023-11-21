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12:29 (мск), источник: Sportmail.ru

Сборная России U15 разгромила сверстников из Таджикистана

21 ноября состоялся товарищеский матч, в котором сборная России U15 встретилась с национальной командой Таджикистана U15.

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Источник: РФС

Игра проходила на Центральном стадионе в Душанбе и завершилась победой россиян со счетом 5:1.

В составе сборной России дубль на счету Вадима Шилова («Зенит»). По одному мячу забили Камиль Гафьятулин («Локомотив»), Амир Мусаев и Даниил Киселев (оба — «Зенит»).

18 ноября сборная 2008 года рождения также с крупным счетом победила сборную Таджикистана — 3:0.

20 ноября юношеская сборная России U16 проиграла сборной Таджикистана со счетом 1:2.

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