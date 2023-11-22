Дубль футболиста «Спартака» вывел Ямайку в полуфинал Лиги наций КОНКАКАФ

Сборная Ямайки обыграла команду Канады в ответном четвертьфинальном матче Лиги наций КОНКАКАФ и вышла в следующую стадию турнира.

Сборная Ямайки проиграла домашний мачт канадцам со счетом 1:2. 21 ноября в Торонто была одержана победа 3:2, которая и вывела ямайцев в полуфинал.

Дублем отметился нападающий московского «Спартака» Шамар Николсон, сейчас выступающий на правах аренды за «Клермон» во французской Лиге 1. Еще один гол ямайцев забил Бобби Декордова-Рид, играющий в АПЛ за «Фулхэм». В составе сборной Канады отличились Альфонсо Дэвис («Бавария») и Исмаэль Коне («Уотфорд»).