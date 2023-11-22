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10:51 (мск), источник: Sportmail.ru

Дубль футболиста «Спартака» вывел Ямайку в полуфинал Лиги наций КОНКАКАФ

Шамар Николсон, права на которого принадлежат московскому «Спартаку», помог своей сборной победить сборную Канады.

Ямайка
Канада
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Источник: РИА "Новости"

Сборная Ямайки обыграла команду Канады в ответном четвертьфинальном матче Лиги наций КОНКАКАФ и вышла в следующую стадию турнира.

Сборная Ямайки проиграла домашний мачт канадцам со счетом 1:2. 21 ноября в Торонто была одержана победа 3:2, которая и вывела ямайцев в полуфинал.

Дублем отметился нападающий московского «Спартака» Шамар Николсон, сейчас выступающий на правах аренды за «Клермон» во французской Лиге 1. Еще один гол ямайцев забил Бобби Декордова-Рид, играющий в АПЛ за «Фулхэм». В составе сборной Канады отличились Альфонсо Дэвис («Бавария») и Исмаэль Коне («Уотфорд»).

В финальную стадию Лиги наций КОНКАКАФ, которая пройдет в марте 2024 года в США, также отобрались сборные Мексики, США и Панамы.

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