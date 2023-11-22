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10:12 (мск), источник: Sportmail.ru

Игрок «Динамо» помог Мексике выйти в полуфинал Лиги наций

Сборная Мексики по итогам двухматчевого противостояния оказалась сильнее команды Гондураса и вышла в полуфинал Лиги наций КОНКАКАФ.

Мексика
Гондурас
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Источник: Reuters

Первый матч прошел на прошлой неделе в Гондурасе и закончился сенсационной победой хозяев со счетом 2:0. В ответной встрече мексиканцы одержали победу с аналогичным счетом. На исходе первой половины встречи счет открыл полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес, а спасительный мяч был забил на 11-й добавленной минуте нападающим «Вест Хэма» Эдсоном Альваресом.

В дополнительное время мексиканцы не сумели забить третий мяч, несмотря на два удаления у сборной Гондураса. В послематчевой серии пенальти Мексика одержала победу со счетом 4:2.

В полуфинале Лиги наций КОНКАКАФ Мексика сыграет со сборной Панамы. Во второй полуфинальной паре сыграют сборные США и Ямайки.

Лига наций КОНКАКАФ была основана в 2018 году и является североамериканским аналогом Лиги наций УЕФА. Победителем первых розыгрышей турнира стала сборная США.

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