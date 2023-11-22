Текущие события
Футбол. Сборные
21.11
Австрия
Германия
20
Футбол. Сборные
21.11
Ирландия
Новая Зеландия
11
Футбол. Сборные
21.11
Польша
Латвия
20
Футбол. Чемпионат Европы
21.11
Косово
Беларусь
01
Футбол. Чемпионат Европы
21.11
Андорра
Израиль
02
Футбол. Чемпионат Европы
21.11
Румыния
Швейцария
10
Все события
Футбол. Товарищеские матчи. Последние результаты
21.11
Польша
Латвия
20
21.11
Ирландия
Новая Зеландия
11
21.11
Австрия
Германия
20
20.11
Россия
Куба
80
19.11
Кипр
Литва
10
18.11
Германия
Турция
23
17.11
Греция
Новая Зеландия
20
16.11
Норвегия
Фарерские острова
20
Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
11:24 (мск), источник: Sportmail.ru

Сборная Германии проиграла 6 из 11 матчей в 2023 году

После смены главного тренера ситуацию не удалось изменить коренным образом.

Германия
АвстрияТоварищеские матчи: календарь
Наверх
Источник: Reuters

21 ноября сборная Германии уступила Австрии со счетом 0:2 в заключительном матче года. Тремя днями ранее немцы в Берлине проиграли сборной Турции со счетом 2:3.

Сборная Германии, как страна-хозяйка, не играла в отборочном турнире к Евро-2024. В 2023 году немцы провели 11 товарищеских матчей. В них у Германии 3 победы, 2 ничьих и 6 поражений.

В сентябре ушел в отставку Ханси Флик и главным тренером немецкой команды стал Юлиан Нагельсманн — под его руководством у сборной 1 победа, 1 ничья и 2 поражения.

Австрия
2:0
Первый тайм: 1:0
Германия
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Андреа Бочелли растрогал Федерера, посвятив ему исполнение арии
СМИ: Месси взял за шею игрока Бразилии. Он назвал аргентинцев трусами
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь