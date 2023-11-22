Сборная Германии проиграла 6 из 11 матчей в 2023 году
После смены главного тренера ситуацию не удалось изменить коренным образом.
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После смены главного тренера ситуацию не удалось изменить коренным образом.
21 ноября сборная Германии уступила Австрии со счетом 0:2 в заключительном матче года. Тремя днями ранее немцы в Берлине проиграли сборной Турции со счетом 2:3.
Сборная Германии, как страна-хозяйка, не играла в отборочном турнире к Евро-2024. В 2023 году немцы провели 11 товарищеских матчей. В них у Германии 3 победы, 2 ничьих и 6 поражений.
В сентябре ушел в отставку Ханси Флик и главным тренером немецкой команды стал Юлиан Нагельсманн — под его руководством у сборной 1 победа, 1 ничья и 2 поражения.