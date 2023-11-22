Сборная Германии проиграла 6 из 11 матчей в 2023 году

21 ноября сборная Германии уступила Австрии со счетом 0:2 в заключительном матче года. Тремя днями ранее немцы в Берлине проиграли сборной Турции со счетом 2:3.

Сборная Германии, как страна-хозяйка, не играла в отборочном турнире к Евро-2024. В 2023 году немцы провели 11 товарищеских матчей. В них у Германии 3 победы, 2 ничьих и 6 поражений.