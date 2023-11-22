Стало известно, когда футболистка Эрмосо даст показания о поцелуе с Рубиалесом

Во время церемонии награждения победительниц чемпионата мира, который прошел в Австралии и Новой Зеландии, 20 августа Рубиалес поцеловал в губы Эрмосо. После этого Рубиалеса раскритиковали и разразился скандал. Позднее его временно отстранила ФИФА. В начале сентября прокуратура предъявила ему обвинение в сексуализированном насилии: Рубиалес может получить до четырех лет тюрьмы.