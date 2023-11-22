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16:02 (мск), источник: Sportmail.ru

Стало известно, когда футболистка Эрмосо даст показания о поцелуе с Рубиалесом

Чемпионка мира в составе сборной Испании Дженнифер Эрмосо даст показания по делу о поцелуе экс-президента Королевской испанской футбольной федерации Луиса Рубиалеса 28 ноября, сообщает Marca.

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Источник: AP 2023

Заявление Эрмосо при отсутствии каких-либо новых обстоятельств завершит досудебную стадию разбирательства.

В конце октября дисциплинарный комитет ФИФА отстранил Рубиалеса на три года от футбольной деятельности.

Во время церемонии награждения победительниц чемпионата мира, который прошел в Австралии и Новой Зеландии, 20 августа Рубиалес поцеловал в губы Эрмосо. После этого Рубиалеса раскритиковали и разразился скандал. Позднее его временно отстранила ФИФА. В начале сентября прокуратура предъявила ему обвинение в сексуализированном насилии: Рубиалес может получить до четырех лет тюрьмы.

Луис Рубиалес руководил Королевской испанской футбольной федерацией с мая 2018 года.

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