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15:49 (мск), источник: Sportmail.ru

ФИФА отстранила Рубиалеса за поцелуй на три года

Дисциплинарный комитет ФИФА запретил бывшему президенту Королевской испанской футбольной федерации Луису Рубиалесу заниматься футбольной деятельностью на национальном и международном уровнях в течение трех лет, сообщается на сайте организации.

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Источник: AP 2023

20 августа, во время церемонии награждения победительниц чемпионата мира по футболу, Рубиалес поцеловал в губы игрока сборной Испании Дженнифер Эрмосо. После инцидента футболистка заявила, что ей это не понравилось.

«Рубиалес был уведомлен сегодня о решении дисциплинарного комитета ФИФА. Согласно соответствующим положениям дисциплинарного кодекса ФИФА, у него есть десять дней, чтобы запросить мотивированное решение, оно остается предметом возможной апелляции в апелляционном комитете ФИФА», — говорится в заявлении на сайте ФИФА.

Рубиалес принес извинения, и не собирался уходить в отставку. Позднее его временно отстранила ФИФА. В начале сентября прокуратура предъявила ему обвинение в сексуализированном насилии: Рубиалес может получить до четырех лет тюрьмы.

Луис Рубиалес руководил Королевской испанской футбольной федерацией с мая 2018 года, в сентябре он вынужден был уйти в отставку.

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