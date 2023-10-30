ФИФА отстранила Рубиалеса за поцелуй на три года

20 августа, во время церемонии награждения победительниц чемпионата мира по футболу, Рубиалес поцеловал в губы игрока сборной Испании Дженнифер Эрмосо. После инцидента футболистка заявила, что ей это не понравилось.

«Рубиалес был уведомлен сегодня о решении дисциплинарного комитета ФИФА. Согласно соответствующим положениям дисциплинарного кодекса ФИФА, у него есть десять дней, чтобы запросить мотивированное решение, оно остается предметом возможной апелляции в апелляционном комитете ФИФА», — говорится в заявлении на сайте ФИФА.

Рубиалес принес извинения, и не собирался уходить в отставку. Позднее его временно отстранила ФИФА. В начале сентября прокуратура предъявила ему обвинение в сексуализированном насилии: Рубиалес может получить до четырех лет тюрьмы.