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09:58 (мск), источник: Sportmail.ru

Определились соперники Аргентины и Бразилии на Кубке Америки

В Майами состоялась жеребьевка Кубка Америки-2024, в котором примут участие 16 сборных.

Аргентина
Бразилия
Мексика
США
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Источник: AP 2023

На турнире сыграют 10 национальных команд из Южной Америки, представляющих КОНМЕБОЛ. Также к участию были допущены шесть команд-участниц КОНКАКАФ.

  • Группа A: Аргентина, Перу, Чили, Канада/Тринидад и Тобаго;
  • Группа B: Мексика, Эквадор, Венесуэла, Ямайка;
  • Группа C: США, Уругвай, Панама, Боливия;
  • Группа D: Бразилия, Колумбия, Парагвай, Коста-Рика/Гондурас.

Матчи Канада — Тринидад и Тобаго и Коста-Рика — Гондурас за выход в групповой этап Кубка Америки пройдут 23 марта 2024 года во Фриско (штат Техас).

Кубок Америки пройдет в США с 20 июня по 14 июля 2024 года. Игры турнира пройдут на 14 стадионах в 14 разных городах.

Первоначально Кубок Америки должен был пройти в Эквадоре, но после отказа страны от проведения турнира он был перенесен в США. Турнир был запланирован на 2023 год, однако его перенесли на год вперед, чтобы даты проведения Кубка Америки совпадали с датами проведения Евро. Планируется, что теперь Кубок Америки будет проводиться раз в четыре года.

Предыдущий турнир прошел в 2021 году в Бразилии. Его победителем стала сборная Аргентины, которая в финале одержала минимальную победу над хозяевами турнира (1:0).

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