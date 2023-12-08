Определились соперники Аргентины и Бразилии на Кубке Америки
В Майами состоялась жеребьевка Кубка Америки-2024, в котором примут участие 16 сборных.
На турнире сыграют 10 национальных команд из Южной Америки, представляющих КОНМЕБОЛ. Также к участию были допущены шесть команд-участниц КОНКАКАФ.
Матчи Канада — Тринидад и Тобаго и Коста-Рика — Гондурас за выход в групповой этап Кубка Америки пройдут 23 марта 2024 года во Фриско (штат Техас).
Кубок Америки пройдет в США с 20 июня по 14 июля 2024 года. Игры турнира пройдут на 14 стадионах в 14 разных городах.
Первоначально Кубок Америки должен был пройти в Эквадоре, но после отказа страны от проведения турнира он был перенесен в США. Турнир был запланирован на 2023 год, однако его перенесли на год вперед, чтобы даты проведения Кубка Америки совпадали с датами проведения Евро. Планируется, что теперь Кубок Америки будет проводиться раз в четыре года.
Предыдущий турнир прошел в 2021 году в Бразилии. Его победителем стала сборная Аргентины, которая в финале одержала минимальную победу над хозяевами турнира (1:0).