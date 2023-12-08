Определились соперники Аргентины и Бразилии на Кубке Америки

На турнире сыграют 10 национальных команд из Южной Америки, представляющих КОНМЕБОЛ. Также к участию были допущены шесть команд-участниц КОНКАКАФ.

Группа A: Аргентина, Перу, Чили, Канада/Тринидад и Тобаго;

Аргентина, Перу, Чили, Канада/Тринидад и Тобаго; Группа B: Мексика, Эквадор, Венесуэла, Ямайка;

Мексика, Эквадор, Венесуэла, Ямайка; Группа C: США, Уругвай, Панама, Боливия;

США, Уругвай, Панама, Боливия; Группа D: Бразилия, Колумбия, Парагвай, Коста-Рика/Гондурас.

Матчи Канада — Тринидад и Тобаго и Коста-Рика — Гондурас за выход в групповой этап Кубка Америки пройдут 23 марта 2024 года во Фриско (штат Техас).

Кубок Америки пройдет в США с 20 июня по 14 июля 2024 года. Игры турнира пройдут на 14 стадионах в 14 разных городах.

Первоначально Кубок Америки должен был пройти в Эквадоре, но после отказа страны от проведения турнира он был перенесен в США. Турнир был запланирован на 2023 год, однако его перенесли на год вперед, чтобы даты проведения Кубка Америки совпадали с датами проведения Евро. Планируется, что теперь Кубок Америки будет проводиться раз в четыре года.