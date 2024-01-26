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14:17 (мск), источник: Sportmail.ru

Игрок сборной Египта получил сотрясение мозга из-за сальто на тренировке

Эмам Ашур пропустит матч ⅛ финала Кубка Африки из-за неудачного исполнения акробатического элемента.

Египет
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Источник: AP 2023

Как сообщает RMC Sport, полузащитник сборной Египта Эмам Ашур получил травму на тренировке во время Кубка африканских наций.

По информации источника, это произошло из-за неудачно сделанного сальто. Врачи египетской команды на месте оказали игроку необходимую помощь. Сейчас его состояние оценивается как стабильное, он пробудет под наблюдением врачей как минимум до 27 января.

25-летний футболист «Аль-Ахли» Эмам Ашур — основной игрок египетской сборной. Он принял участие во всех трех матчах группы B, в которой «фараоны» заняли второе место. Победителем группы стала сборная Кабо-Верде. Считавшаяся одним из фаворитов турнира сборная Ганы, а также команда Мозамбика покинули Кубок Африки после окончания группового этапа.

Во время одного из матчей Кубка Африки мышечное повреждение получил капитан сборной Египта и футболист «Ливерпуля» Мохамед Салах. Сообщалось, что игрок пропустит от трех до четырех недель.

28 января Египту предстоит сыграть в ⅛ финала Кубка Африки с Демократической Республикой Конго.

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