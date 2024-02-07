Клинсманн отказался уйти в отставку после поражения Южной Кореи

«Тренер абсолютно всегда несет ответственность за то, как проходит турнир для команды. Нашей целью было попасть в финал, но придется принять этот результат. Иордания его заслужила.



Я не собираюсь уходить в отставку. Планирую проанализировать турнир, вернуться с командой обратно в Корею, а затем поговорить с федерацией о том, что было хорошо, а что не очень. Думаю, мы увидели много хорошего. Команда растет, ей предстоит подготовиться к чемпионату мира 2026 года с очень сложной квалификацией.



Я очень разочарован. Я зол, потому что нам следовало бы добиться большего. Были причины, по которым мы проиграли этот матч. И нужно принять эти причины. Другая команда показала больше на поле, нужно отдать ей должное», — сказал Клинсманн.