Клинсманн отказался уйти в отставку после поражения Южной Кореи
Главный тренер сборной Южной Кореи Юрген Клинсманн отказался уйти в отставку после поражения своей команды от Иордании в полуфинале Кубка Азии.
Главный тренер сборной Южной Кореи Юрген Клинсманн отказался уйти в отставку после поражения своей команды от Иордании в полуфинале Кубка Азии.
В полуфинале Южная Корея уступила Иордании со счетом 0:2. Корейцы выиграли два первых Кубка Азии (1956 и 1960), но более не брали трофей, четыре раза проиграв в финальных матчах.
«Тренер абсолютно всегда несет ответственность за то, как проходит турнир для команды. Нашей целью было попасть в финал, но придется принять этот результат. Иордания его заслужила.
Я не собираюсь уходить в отставку. Планирую проанализировать турнир, вернуться с командой обратно в Корею, а затем поговорить с федерацией о том, что было хорошо, а что не очень. Думаю, мы увидели много хорошего. Команда растет, ей предстоит подготовиться к чемпионату мира 2026 года с очень сложной квалификацией.
Я очень разочарован. Я зол, потому что нам следовало бы добиться большего. Были причины, по которым мы проиграли этот матч. И нужно принять эти причины. Другая команда показала больше на поле, нужно отдать ей должное», — сказал Клинсманн.
В плей-офф Кубка Азии 2024 года корейцы до полуфинала с Иорданией последовательно обыграли Саудовскую Аравию и Австралию.
Немецкий специалист работает в сборной Южной Кореи с февраля 2023 года. Ранее Клинсманн возглавлял сборные Германии и США, а также «Баварию» и «Герту».