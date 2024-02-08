Кот-д’Ивуар вышел в финал домашнего Кубка Африки
Сборная Кот-д`Ивуара в полуфинале Кубка африканских наций обыграла команду Демократической Республики Конго (1:0).
Кот-д`Ивуар
ДР Конго
Нигерия
Сборная Кот-д`Ивуара в полуфинале Кубка африканских наций обыграла команду Демократической Республики Конго (1:0).
Единственный мяч на 65-й минуте забил нападающий дортмундской «Боруссии» Себастьен Алле.
Сборная Кот-д`Ивуара вышла в финал впервые с 2015 года. Тогда команда с Берега Слоновой Кости в решающем матче по пенальти обыграла Гану (0:0, пен. 9:8) и выиграла второй континентальный трофей в своей истории.
В финале ивуарийцам предстоит сыграть со сборной Нигерии, которая накануне оказалась сильнее команды ЮАР (2:1). Решающая встреча пройдет в воскресенье, 11 февраля. За день до этого сборные ЮАР и ДР Конго сыграют между собой в матче за третье место.
Кубок африканских наций в этом году проходит в Кот-д`Ивуаре. Последний раз домашняя команда побеждала на турнире в 2006 году, когда сборная Египта в решающем матче по пенальти победила ивуарийцев (0:0, пен. 4:2).