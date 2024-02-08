Кот-д’Ивуар вышел в финал домашнего Кубка Африки

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=c47dfef482407db6&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240421" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Единственный мяч на 65-й минуте забил нападающий дортмундской «Боруссии» Себастьен Алле.

Сборная Кот-д`Ивуара вышла в финал впервые с 2015 года. Тогда команда с Берега Слоновой Кости в решающем матче по пенальти обыграла Гану (0:0, пен. 9:8) и выиграла второй континентальный трофей в своей истории.

В финале ивуарийцам предстоит сыграть со сборной Нигерии, которая накануне оказалась сильнее команды ЮАР (2:1). Решающая встреча пройдет в воскресенье, 11 февраля. За день до этого сборные ЮАР и ДР Конго сыграют между собой в матче за третье место.