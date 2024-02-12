Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:45
Ювентус
Удинезе
Футбол. Зарубежный
23:00
Кристал Пэлас
Челси
Футбол. Зарубежный
23:00
Альмерия
Атлетик
Футбол. Зарубежный
11.02
Барселона
Гранада
33
Футбол. Зарубежный
11.02
Ницца
Монако
23
Футбол. Зарубежный
11.02
Милан
Наполи
10
Все события
Фоторепортажи
16Лучшие фото Алины Загитовой
31«Спартак» Романцева победил сборную мира в финале Кубка легенд
10:16 (мск), источник: Sportmail.ru

Сборная Бразилии по футболу не попала на Олимпиаду

В последний раз Бразилия пропускала футбольный олимпийский турнир 20 лет назад — в Афинах-2004.

Бразилия (олимп.)
Наверх
Источник: AP 2023

В отборочном турнире бразильцы со счетом 0:1 уступили сборной Аргентины и не попали в число двух лучших команд в финальной стадии южноамериканского отборочного турнира Игр 2024 года.

Матч между принципиальными соперниками прошел в Венесуэле. Единственный гол на 78-й минуте забил Лусиано Гонду. В составе олимпийской сборной Бразилии на поле вышли защитники клубов РПЛ Келлвен из ЦСКА и Лукас Фассон из «Локомотива».

В финальной отборочной группе из четырех команд (Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Парагвай) для попадания на Олимпиаду в Париже необходимо было занять одно из двух первых мест. Аргентинцы после трех матчей набрали пять очков и заняли второе место, бразильцы с тремя очками остались третьими. Первое место после победы над Венесуэлой занял Парагвай.

От Южной Америки в олимпийском турнире будут участвовать сборные Аргентины и Парагвая. Европа будет представлена хозяевами Игр Францией, а также командами Испании, Израиля и Украины. Также в Олимпиаде примут участие команды Доминиканской Республики, Египта, Мали, Марокко, Новой Зеландии и США.

Бразильцы выиграли два последних футбольных олимпийских турнира — в Рио-де-Жанейро и в Токио.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

 Кот-д’Ивуар выиграл Кубок Африки в финале с Нигерией
Глушаков покинул расположение «Ростова», но может вернуться
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь