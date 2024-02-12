Сборная Бразилии по футболу не попала на Олимпиаду

В отборочном турнире бразильцы со счетом 0:1 уступили сборной Аргентины и не попали в число двух лучших команд в финальной стадии южноамериканского отборочного турнира Игр 2024 года.

Матч между принципиальными соперниками прошел в Венесуэле. Единственный гол на 78-й минуте забил Лусиано Гонду. В составе олимпийской сборной Бразилии на поле вышли защитники клубов РПЛ Келлвен из ЦСКА и Лукас Фассон из «Локомотива».

В финальной отборочной группе из четырех команд (Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Парагвай) для попадания на Олимпиаду в Париже необходимо было занять одно из двух первых мест. Аргентинцы после трех матчей набрали пять очков и заняли второе место, бразильцы с тремя очками остались третьими. Первое место после победы над Венесуэлой занял Парагвай.

От Южной Америки в олимпийском турнире будут участвовать сборные Аргентины и Парагвая. Европа будет представлена хозяевами Игр Францией, а также командами Испании, Израиля и Украины. Также в Олимпиаде примут участие команды Доминиканской Республики, Египта, Мали, Марокко, Новой Зеландии и США.

Бразильцы выиграли два последних футбольных олимпийских турнира — в Рио-де-Жанейро и в Токио.