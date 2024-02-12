Кот-д’Ивуар выиграл Кубок Африки в финале с Нигерией
«Слоны» в третий раз в своей истории одержали победу на Кубке Африки.
«Слоны» в третий раз в своей истории одержали победу на Кубке Африки.
Сборная Кот-д'Ивуара обыграла Нигерию в финале Кубка Африки — 2:1. Нигерийцы открыли счет в первом тайме усилиями Уильяма Трост-Эконга. Во втором тайме экс-полузащитник «Милана» и «Барселоны» Франк Кессье сравнял счет, а победный гол на 81-й минуте забил нападающий дортмундской «Боруссии» Себастьян Аллер.
Кот-д'Ивуар стартовал на домашнем Кубке африканских наций с победы над Гвинеей-Бисау (2:0), но затем потерпел два поражения подряд — от Нигерии (0:1) и Экваториальной Гвинеи (0:4). После этого французский наставник Жан-Луи Гассе был уволен со своего поста, а временным исполняющим обязанности главного тренера стал Эмерс Фаэ.
Кот-д'Ивуар пробился в плей-офф Кубка Африки с третьего места в группе. На пути к финалу команда обыграла предыдущих обладателей Кубка Африки — Сенегал (1:1, 5:4 по пенальти), а также команды Мали (2:1 в доп. время) и ДР Конго (1:0).
Впервые в истории Кубка африканских наций его победителем стала команда, сменившая главного тренера по ходу турнира. Сборная Кот-д'Ивуара в третий раз стала победителем Кубка африканских наций. Ранее команда выигрывала турнир в 1992 и 2015 годах. Сборная Нигерии является трехкратным обладателем кубка (1980, 1994, 2013). Лидером по числу побед в турнире является сборная Египта, выигрывавшая трофей семь раз (1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008, 2010).
Изначально Кубок Африки должен были пройти в 2023 году, однако из-за погодных условий был перенесен на 2024-й. Победителем предыдущего турнира, который прошел в 2022 году, стала сборная Сенегала. Следующий Кубок Африки пройдет в Марокко летом 2025 года.