Кот-д’Ивуар выиграл Кубок Африки в финале с Нигерией

Сборная Кот-д'Ивуара обыграла Нигерию в финале Кубка Африки — 2:1. Нигерийцы открыли счет в первом тайме усилиями Уильяма Трост-Эконга. Во втором тайме экс-полузащитник «Милана» и «Барселоны» Франк Кессье сравнял счет, а победный гол на 81-й минуте забил нападающий дортмундской «Боруссии» Себастьян Аллер.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-35548044&hd=2&autoplay=1&id=456241060" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Кот-д'Ивуар стартовал на домашнем Кубке африканских наций с победы над Гвинеей-Бисау (2:0), но затем потерпел два поражения подряд — от Нигерии (0:1) и Экваториальной Гвинеи (0:4). После этого французский наставник Жан-Луи Гассе был уволен со своего поста, а временным исполняющим обязанности главного тренера стал Эмерс Фаэ.

Кот-д'Ивуар пробился в плей-офф Кубка Африки с третьего места в группе. На пути к финалу команда обыграла предыдущих обладателей Кубка Африки — Сенегал (1:1, 5:4 по пенальти), а также команды Мали (2:1 в доп. время) и ДР Конго (1:0).

Впервые в истории Кубка африканских наций его победителем стала команда, сменившая главного тренера по ходу турнира. Сборная Кот-д'Ивуара в третий раз стала победителем Кубка африканских наций. Ранее команда выигрывала турнир в 1992 и 2015 годах. Сборная Нигерии является трехкратным обладателем кубка (1980, 1994, 2013). Лидером по числу побед в турнире является сборная Египта, выигрывавшая трофей семь раз (1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008, 2010).