Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:45
Ювентус
Удинезе
Футбол. Зарубежный
23:00
Кристал Пэлас
Челси
Футбол. Зарубежный
23:00
Альмерия
Атлетик
Футбол. Зарубежный
11.02
Барселона
Гранада
33
Футбол. Зарубежный
11.02
Ницца
Монако
23
Футбол. Зарубежный
11.02
Милан
Наполи
10
Все события
Фоторепортажи
21«СКА-Арена» установила рекорд посещаемости в мировом хоккее
20Арина Соболенко стала чемпионкой Australian Open — 2024
10:42 (мск), источник: Sportmail.ru

Кот-д’Ивуар выиграл Кубок Африки в финале с Нигерией

«Слоны» в третий раз в своей истории одержали победу на Кубке Африки.

Кот-д`Ивуар
Нигерия
Наверх
Источник: Reuters

Сборная Кот-д'Ивуара обыграла Нигерию в финале Кубка Африки — 2:1. Нигерийцы открыли счет в первом тайме усилиями Уильяма Трост-Эконга. Во втором тайме экс-полузащитник «Милана» и «Барселоны» Франк Кессье сравнял счет, а победный гол на 81-й минуте забил нападающий дортмундской «Боруссии» Себастьян Аллер.

Во время загрузки произошла ошибка.

Кот-д'Ивуар стартовал на домашнем Кубке африканских наций с победы над Гвинеей-Бисау (2:0), но затем потерпел два поражения подряд — от Нигерии (0:1) и Экваториальной Гвинеи (0:4). После этого французский наставник Жан-Луи Гассе был уволен со своего поста, а временным исполняющим обязанности главного тренера стал Эмерс Фаэ.

Кот-д'Ивуар пробился в плей-офф Кубка Африки с третьего места в группе. На пути к финалу команда обыграла предыдущих обладателей Кубка Африки — Сенегал (1:1, 5:4 по пенальти), а также команды Мали (2:1 в доп. время) и ДР Конго (1:0).

Впервые в истории Кубка африканских наций его победителем стала команда, сменившая главного тренера по ходу турнира. Сборная Кот-д'Ивуара в третий раз стала победителем Кубка африканских наций. Ранее команда выигрывала турнир в 1992 и 2015 годах. Сборная Нигерии является трехкратным обладателем кубка (1980, 1994, 2013). Лидером по числу побед в турнире является сборная Египта, выигрывавшая трофей семь раз (1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008, 2010).

Изначально Кубок Африки должен были пройти в 2023 году, однако из-за погодных условий был перенесен на 2024-й. Победителем предыдущего турнира, который прошел в 2022 году, стала сборная Сенегала. Следующий Кубок Африки пройдет в Марокко летом 2025 года.

 Вратарь ЦСКА перешел в узбекистанский клуб
Мостовой: Кажется, у «Зенита» стало больше португалоговорящих...
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь