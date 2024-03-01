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Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
15:11 (мск), источник: Sportmail.ru

Объявлен расширенный состав сборной России на товарищеские матчи

Тренерский штаб сборной России назвал расширенный состав на мартовский сбор, который стартует 14—15 марта.

РоссияТоварищеские матчи: календарь
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Источник: РИА "Новости"

В списке оказались 38 футболистов.

Сбор национальной команды начнется 14—15 марта на базе в Новогорске. Команда под руководством Валерий Карпина проведет два мачта в Москве — 21 марта с Сербией, а 25 марта — Парагваем. Также сообщалось ранее, что сборная России сыграет товарищеские матчи в новой форме.

Вратари:

Матвей Сафонов («Краснодар»), Илья Лантратов («Локомотив», Москва), Андрей Лунев («Карабах», Агдам), Александр Максименко («Спартак», Москва).

Защитники:

Сергей Волков («Краснодар»), Арсен Адамов («Оренбург»), Вячеслав Караваев («Зенит», Санкт-Петербург), Даниил Хлусевич («Спартак», Москва), Игорь Дивеев (ЦСКА, Москва), Дмитрий Чистяков («Сочи»), Максим Осипенко («Ростов», Ростов-на-Дону), Александр Солдатенков, Юрий Горшков (оба — «Крылья Советов», Самара), Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба — «Локомотив», Москва), Евгений Харин («Ахмат», Грозный), Дмитрий Скопинцев («Динамо», Москва).

Полузащитники:

Далер Кузяев («Гавр»), Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Сергей Пиняев, Максим Глушенков, Артём Карпукас (все — «Локомотив», Москва), Данил Глебов («Ростов», Ростов-на-Дону), Александр Черников, Никита Кривцов (оба — «Краснодар), Данил Пруцев, Антон Зиньковский (оба — “Спартак”, Москва), Иван Обляков (ЦСКА, Москва), Александр Головин (“Монако”), Андрей Мостовой (“Зенит”, Санкт-Петербург), Алексей Миранчук (“Аталанта”, Бергамо), Даниил Фомин (“Динамо”, Москва), Арсен Захарян (“Реал Сосьедад”, Сан-Себастьян).

Нападающие:

Федор Чалов (ЦСКА, Москва), Александр Соболев («Спартак», Москва), Иван Сергеев («Зенит», Санкт-Петербург), Константин Тюкавин («Динамо», Москва).


«По регламенту вызовы в национальные сборные необходимо направить в клубы за две недели. Именно по этой причине мы объявили расширенный список до стартового тура весенней части РПЛ. Финальный состав планируем объявить по итогам 20-го тура. Возможно, в нем появятся и другие кандидаты, которых нет в этом списке, всего же будет вызвано около 25 полевых игроков. Сам сбор, в связи с переносом 21-го тура, начнется 14—15 марта», — приводит слова главного тренера сборной России Валерия Карпина пресс-служба РФС.

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