Объявлен расширенный состав сборной России на товарищеские матчи

Сбор национальной команды начнется 14—15 марта на базе в Новогорске. Команда под руководством Валерий Карпина проведет два мачта в Москве — 21 марта с Сербией, а 25 марта — Парагваем. Также сообщалось ранее, что сборная России сыграет товарищеские матчи в новой форме.



«По регламенту вызовы в национальные сборные необходимо направить в клубы за две недели. Именно по этой причине мы объявили расширенный список до стартового тура весенней части РПЛ. Финальный состав планируем объявить по итогам 20-го тура. Возможно, в нем появятся и другие кандидаты, которых нет в этом списке, всего же будет вызвано около 25 полевых игроков. Сам сбор, в связи с переносом 21-го тура, начнется 14—15 марта », — приводит слова главного тренера сборной России Валерия Карпина пресс-служба РФС.