В «Реал Сосьедаде» отреагировали на вызов Захаряна в сборную

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Ранее был объявлен расширенный состав сборной России на товарищеские матчи с Сербией и Парагваем. Захарян попал в список из 38 футболистов. Сбор национальной команды начнется 14—15 марта на базе в Новогорске.

«Мы всегда рады, когда наших игроков вызывают в национальные сборные», — приводит слова представителя пресс-службы клуба ТАСС.

С момента перехода в испанский клуб Захарян еще не играл за сборную.