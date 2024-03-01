Текущие события
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Ростов
Крылья Советов
10
Футбол. Зарубежный
22:30
Фрайбург
Бавария
Футбол. Зарубежный
22:45
Лацио
Милан
Футбол. Зарубежный
23:00
Сельта
Альмерия
Футбол. Зарубежный
23:00
Монако
ПСЖ
Футбол. Первая лига
2.03
Енисей
Торпедо
Все события
Фоторепортажи
21Гусев побил рекорд Мозякина
14«Канзас-Сити» выиграл Супербоул
19:30 (мск), источник: Sportmail.ru

В «Реал Сосьедаде» отреагировали на вызов Захаряна в сборную

В клубе «Реал Сосьедад» прокомментировали вызов в сборную России полузащитника команды Арсена Захаряна.

Реал Сосьедад
Россия
Наверх
Источник: Кадр из трансляции

Ранее был объявлен расширенный состав сборной России на товарищеские матчи с Сербией и Парагваем. Захарян попал в список из 38 футболистов. Сбор национальной команды начнется 14—15 марта на базе в Новогорске.

«Мы всегда рады, когда наших игроков вызывают в национальные сборные», — приводит слова представителя пресс-службы клуба ТАСС.

С момента перехода в испанский клуб Захарян еще не играл за сборную.

Арсен Захарян перешел в «Реал Сосьедад» 19 августа прошлого года. Контракт с футболистом рассчитан на пять лет, до окончания сезона-2028/29. До трансфера в испанскую команду россиянин выступал за московское «Динамо».

 Губерниев — о Промесе: Он преступник, но еще и редкий дурак
Ватутин: Сегодня участие в Евролиге относится к жанру фантастики
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь