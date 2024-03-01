В «Реал Сосьедаде» отреагировали на вызов Захаряна в сборную
В клубе «Реал Сосьедад» прокомментировали вызов в сборную России полузащитника команды Арсена Захаряна.
Реал Сосьедад
Россия
В клубе «Реал Сосьедад» прокомментировали вызов в сборную России полузащитника команды Арсена Захаряна.
Ранее был объявлен расширенный состав сборной России на товарищеские матчи с Сербией и Парагваем. Захарян попал в список из 38 футболистов. Сбор национальной команды начнется
«Мы всегда рады, когда наших игроков вызывают в национальные сборные», — приводит слова представителя пресс-службы клуба ТАСС.
С момента перехода в испанский клуб Захарян еще не играл за сборную.
Арсен Захарян перешел в «Реал Сосьедад» 19 августа прошлого года. Контракт с футболистом рассчитан на пять лет, до окончания сезона-2028/29. До трансфера в испанскую команду россиянин выступал за московское «Динамо».