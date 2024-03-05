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09:11 (мск), источник: Sportmail.ru

Бывший тренер сборной Нидерландов скончался в возрасте 97 лет

На 98-м году жизни скончался бывший главный тренер сборной Нидерландов по футболу Кес Рейверс. Об этом сообщает издание De Telegraaf.

Нидерланды
ПСВ
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Источник: ttps://www.onsoranje.nl

Рейверс возглавлял сборную с 1981 по 1984 год. Под его руководством национальная команда провела 21 матч, в которых одержала 10 побед при трех ничьих и восьми поражениях. При Рейверсе в сборной дебютировала целая россыпь нидерландских звезд, среди которых были Франк Райкаард, Рууд Гуллит, Рональд Куман и Марко ван Бастен. Впоследствии они привели Нидерланды к их единственному международному титулу — победе на Евро-1988.

В 70-х Рейверс возглавлял ПСВ, с которым трижды выигрывал чемпионат Нидерландов и дважды Кубок страны. В 1978 году он привел клуб из Эйндховена к победе в Кубке УЕФА.

За плечами Рейверса также успешная игровая карьера. В 1948 году он выступал за сборную Нидерландов на Олимпийских играх в Лондоне, а спустя два года стал одним из первых нидерландских футболистов, которому удалось перебраться в зарубежный чемпионат. В 1956 году Рейверс будучи игроком «Сент‑Этьена» был номинирован на первый в истории «Золотой мяч».

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