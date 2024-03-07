Василий Герелло исполнит гимн России перед матчем с Парагваем

Игра пройдет 25 марта в Москве на стадионе «Динамо». Сборная Парагвая занимает 53-ю строчку в рейтинге ФИФА. Ранее национальные команды России и Парагвая между собой не встречались. Стоимость билетов на товарищеский матч между командами составит от 700 до 3900 рублей.