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17:12 (мск), источник: Sportmail.ru

Василий Герелло исполнит гимн России перед матчем с Парагваем

Народный артист России Василий Герелло споет гимн перед товарищеским матчем сборных России и Парагвая.

Россия
Источник: РИА "Новости"

«Гимн РФ перед товарищеским матчем Россия — Парагвай исполнит народный артист РФ Василий Герелло», — приводит слова представителя отдела маркетинговых коммуникаций РФС «РИА Новости Спорт».

Игра пройдет 25 марта в Москве на стадионе «Динамо». Сборная Парагвая занимает 53-ю строчку в рейтинге ФИФА. Ранее национальные команды России и Парагвая между собой не встречались. Стоимость билетов на товарищеский матч между командами составит от 700 до 3900 рублей.

Также 21 марта сборная России проведет матч с Сербией. Перед матчем гимн страны исполнит певица Пелагея. Сборная Сербии станет первой европейской сборной-соперницей российской национальной команды за два с половиной года.

Команда Валерия Карпина сыграет товарищеские матчи в новой форме.

 Василий Герелло исполнит гимн России перед матчем с Парагваем
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