Василий Герелло исполнит гимн России перед матчем с Парагваем
Народный артист России Василий Герелло споет гимн перед товарищеским матчем сборных России и Парагвая.
Народный артист России Василий Герелло споет гимн перед товарищеским матчем сборных России и Парагвая.
«Гимн РФ перед товарищеским матчем Россия — Парагвай исполнит народный артист РФ Василий Герелло», — приводит слова представителя отдела маркетинговых коммуникаций РФС «РИА Новости Спорт».
Игра пройдет 25 марта в Москве на стадионе «Динамо». Сборная Парагвая занимает 53-ю строчку в рейтинге ФИФА. Ранее национальные команды России и Парагвая между собой не встречались. Стоимость билетов на товарищеский матч между командами составит от 700 до 3900 рублей.
Также 21 марта сборная России проведет матч с Сербией. Перед матчем гимн страны исполнит певица Пелагея. Сборная Сербии станет первой европейской сборной-соперницей российской национальной команды за два с половиной года.
Команда Валерия Карпина сыграет товарищеские матчи в новой форме.