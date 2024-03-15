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14:32 (мск), источник: Sportmail.ru

Актер Милош Бикович снялся в ролике перед игрой Россия-Сербия

Руководитель департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин рассказал, что в трейлере матча Россия-Сербия снялся Милош Бикович.

Россия
СербияТоварищеские матчи: календарьТоварищеские матчи: календарь
Источник: РИА "Новости"

Товарищеский матч между сборными России и Сербии пройдет 21 марта на стадионе «Динамо» в Москве. В РФС ождают аншлаг на эту игру, так как в продаже осталось небольшое количество билетов.

«Милош Бикович, как мы и планировали, снялся в матчевом трейлере Россия — Сербия, созданном совместно Российским футбольным союзом и “Русской медиагруппой”. В ролике болельщики также увидят сразу несколько футболистов, ставших актерами. Причем как российской сборной, так и сербской. Скоро мы его покажем», — приводит слова Терешина ТАСС.

Также в рамках мартовского сбора национальная команда России встретится с Парагваем 25 марта на том же стадионе. Ранее стало известно, что Полина Гагарина выступит на этом матче. Во время предматчевого шоу запланировано выступление группы NLO, певицы MIA Boyka и группы «Земляне», которая исполнит свой легендарный хит «Трава у дома». Все шоу будет посвящено космической тематике в честь предстоящего Дня космонавтики и 90-летия со дня рождения Юрия Гагарина.

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