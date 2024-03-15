Актер Милош Бикович снялся в ролике перед игрой Россия-Сербия

Товарищеский матч между сборными России и Сербии пройдет 21 марта на стадионе «Динамо» в Москве. В РФС ождают аншлаг на эту игру, так как в продаже осталось небольшое количество билетов.

«Милош Бикович, как мы и планировали, снялся в матчевом трейлере Россия — Сербия, созданном совместно Российским футбольным союзом и “Русской медиагруппой”. В ролике болельщики также увидят сразу несколько футболистов, ставших актерами. Причем как российской сборной, так и сербской. Скоро мы его покажем», — приводит слова Терешина ТАСС.