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Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
10:54 (мск), источник: Sportmail.ru

Португалия без Роналду разгромила Швецию

Сборная Португалии по футболу одержала уверенную победу над Швецией (5:2) в товарищеском матче, который прошел в Гимарайнше.

Португалия
ШвецияТоварищеские матчи: календарь
Источник: Reuters

У хозяев забитыми мячами отметились Рафаэль Леау (24'), Матеуш Нуньеш (33'), Бруну Фернандеш (45'), Брума (57') и Гонсало Рамуш (61'). По две голевые передачи оформили Бернарду Силва и Нелсон Семеду. У гостей отличились Виктор Дьокереш (58') и Густав Нильссон (90').

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду участия в этой встрече не принимал, получив от главного тренера Роберто Мартинеса небольшой отдых. 38-летний португалец сыграет в товарищеском матче против сборной Словении, который пройдет во вторник, 26 марта.

После матча Мартинес заявил, что на матч со словенцами выйдет другой состав. Восемь участников встречи со Швецией получат отдых.

Сборная Португалии при Роберто Мартинесе выиграла все 11 матчей с общим счетом 41:4. Команда вышла в финальный турнир Евро-2024, победив во всех десяти отборочных матчах.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии. Соперниками сборной Португалии станут команды Турции, Чехии, а также победитель стыкового матча между Грузией и Грецией.

Португалия
5:2
Первый тайм: 3:0
Швеция
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