Молодежная сборная России проиграла «Монтевидео Сити Торке»

Молодежная сборная России по футболу со счетом 1:2 уступила в столице Уругвая в товарищеском матче сверстникам из команды «Монтевидео Сити Торке».

Александр Чупаев из «Динамо» открыл счет на 25-й минуте. За уругвайскую команду забили Бруно Моралес и Лукас Виана.

Молодежная сборная России завершила серию матчей в Уругвае. Ранее команда Ивана Шабарова со счетом 1:0 обыграла молодежную сборную Уругвая, которая является действующим чемпионом мира, а также разгромила молодежную команду «Насьоналя» со счетом 7:2.