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19:03 (мск), источник: Sportmail.ru

Молодежная сборная России проиграла «Монтевидео Сити Торке»

Завершилось трехматчевое турне в Уругвае сборной России не старше 21 года. Молодежная сборная одержала две победы и потерпела одно поражение.

Россия U21
Источник: РФС

Молодежная сборная России по футболу со счетом 1:2 уступила в столице Уругвая в товарищеском матче сверстникам из команды «Монтевидео Сити Торке».

Александр Чупаев из «Динамо» открыл счет на 25-й минуте. За уругвайскую команду забили Бруно Моралес и Лукас Виана.

Молодежная сборная России завершила серию матчей в Уругвае. Ранее команда Ивана Шабарова со счетом 1:0 обыграла молодежную сборную Уругвая, которая является действующим чемпионом мира, а также разгромила молодежную команду «Насьоналя» со счетом 7:2.

Российские сборные и клубы не участвуют в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

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