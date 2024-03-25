Молодежная сборная России проиграла «Монтевидео Сити Торке»
Завершилось трехматчевое турне в Уругвае сборной России не старше 21 года. Молодежная сборная одержала две победы и потерпела одно поражение.
Россия U21
Завершилось трехматчевое турне в Уругвае сборной России не старше 21 года. Молодежная сборная одержала две победы и потерпела одно поражение.
Молодежная сборная России по футболу со счетом 1:2 уступила в столице Уругвая в товарищеском матче сверстникам из команды «Монтевидео Сити Торке».
Александр Чупаев из «Динамо» открыл счет на 25-й минуте. За уругвайскую команду забили Бруно Моралес и Лукас Виана.
Молодежная сборная России завершила серию матчей в Уругвае. Ранее команда Ивана Шабарова со счетом 1:0 обыграла молодежную сборную Уругвая, которая является действующим чемпионом мира, а также разгромила молодежную команду «Насьоналя» со счетом 7:2.
Российские сборные и клубы не участвуют в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.