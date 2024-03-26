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16:17 (мск), источник: Sportmail.ru

В Азербайджане отреагировали на информацию о назначении Черчесова

Пресс-секретарь Ассоциации футбольных федераций Азербайджана Эльнур Мамедли опроверг информацию, что Станислав Черчесов является одним из кандидатов на пост главного тренера национальной команды.

Азербайджан
Источник: Reuters

Ранее в СМИ сообщили, что Черчесов входит в шорт-лист Федерации футбола Азербайджана. Помимо него в список входят еще два человека.

— Станислав Черчесов входит в шорт-лист на пост главного тренера сборной Азербайджана?

— Нет. Решение по поводу нового главного тренера сборной будет обсуждаться после собрания рабочей группы Федерации. На данный момент ни со Станиславом Черчесовым, ни с кем-либо другим мы переговоры не ведем. Официально никому из специалистов пост главного тренера сборной Азербайджана предложен не был, — приводит слова Мамедли Sport24.

Последним клубом, в котором работал Черчесов был венгерский «Ференцварош», его уволили с поста в июле 2023 года. C 2016 по 2021 год 60-летний специалист возглавлял сборную России и сумел вывести ее в четвертьфинал домашнего чемпионата мира.

Главным тренером сборной Азербайджана до ноября 2023 года был итальянец Джанни Де Бьязи. Под его руководством команда не сумела квалифицироваться на ЧМ-2022 и Евро-2024, проиграв 12 из 16 матчей отбора.

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