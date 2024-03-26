В Азербайджане отреагировали на информацию о назначении Черчесова

Ранее в СМИ сообщили, что Черчесов входит в шорт-лист Федерации футбола Азербайджана. Помимо него в список входят еще два человека.

— Станислав Черчесов входит в шорт-лист на пост главного тренера сборной Азербайджана?

— Нет. Решение по поводу нового главного тренера сборной будет обсуждаться после собрания рабочей группы Федерации. На данный момент ни со Станиславом Черчесовым, ни с кем-либо другим мы переговоры не ведем. Официально никому из специалистов пост главного тренера сборной Азербайджана предложен не был, — приводит слова Мамедли Sport24.

Последним клубом, в котором работал Черчесов был венгерский «Ференцварош», его уволили с поста в июле 2023 года. C 2016 по 2021 год 60-летний специалист возглавлял сборную России и сумел вывести ее в четвертьфинал домашнего чемпионата мира.