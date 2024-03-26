Винисиус впервые наденет капитанскую повязку в сборной Бразилии

Матч сборных состоится сегодня, 26 марта в Мадриде. Он пройдет под лозунгом борьбы с расизмом, поэтому в Бразильской конфедерации футбола посчитали, что будет символично назначить Винисиуса капитаном в этой встрече.

Ранее на пресс-конференции в расположении национальной команды Винисиус не сдержал эмоций и расплакался после вопроса о расизме.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=12983c998575c824&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240898" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Простите, я просто хочу играть в футбол. Хочу сделать все, чтобы помочь клубу, сборной и своей семье. И не хочу видеть, чтобы темнокожие люди страдали», — сказал футболист.