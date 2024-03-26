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16:44 (мск), источник: Sportmail.ru

Винисиус впервые наденет капитанскую повязку в сборной Бразилии

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор впервые наденет капитанскую повязку в товарищеском матче против Испании.

Бразилия
Источник: Reuters

Матч сборных состоится сегодня, 26 марта в Мадриде. Он пройдет под лозунгом борьбы с расизмом, поэтому в Бразильской конфедерации футбола посчитали, что будет символично назначить Винисиуса капитаном в этой встрече.

Ранее на пресс-конференции в расположении национальной команды Винисиус не сдержал эмоций и расплакался после вопроса о расизме.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Простите, я просто хочу играть в футбол. Хочу сделать все, чтобы помочь клубу, сборной и своей семье. И не хочу видеть, чтобы темнокожие люди страдали», — сказал футболист.

Винисиус неоднократно подвергался расистским нападкам со стороны болельщиков противоположных команд во время матчей чемпионата Испании.

 Винисиус впервые наденет капитанскую повязку в сборной Бразилии
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