Винисиус впервые наденет капитанскую повязку в сборной Бразилии
Нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор впервые наденет капитанскую повязку в товарищеском матче против Испании.
Нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор впервые наденет капитанскую повязку в товарищеском матче против Испании.
Матч сборных состоится сегодня, 26 марта в Мадриде. Он пройдет под лозунгом борьбы с расизмом, поэтому в Бразильской конфедерации футбола посчитали, что будет символично назначить Винисиуса капитаном в этой встрече.
Ранее на пресс-конференции в расположении национальной команды Винисиус не сдержал эмоций и расплакался после вопроса о расизме.
«Простите, я просто хочу играть в футбол. Хочу сделать все, чтобы помочь клубу, сборной и своей семье. И не хочу видеть, чтобы темнокожие люди страдали», — сказал футболист.
Винисиус неоднократно подвергался расистским нападкам со стороны болельщиков противоположных команд во время матчей чемпионата Испании.