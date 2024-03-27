Сборная Латвии забила в свои ворота на 14-й секунде матча: видео
Инцидент произошел во время товарищеского матча со сборной Лихтенштейна (1:1).
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Инцидент произошел во время товарищеского матча со сборной Лихтенштейна (1:1).
Защитник сборной Латвии Марцис Ошс забил курьезный мяч в свои ворота на 14-й секунде товарищеского матча с Лихтенштейном. Ошс под прессингом сделал пас в направлении своих ворот — и мяч закатился в сетку. Голкипер Павелс Штейнборс ожидал передачи на дальней штанге и не смог предотвратить взятие ворот.
На 11-й минуте Латвии удалось сравнять счет. Отличился Раймондс Кроллис, выступающий за чешский клуб «Вишков». Встреча в кипрской Ларнаке завершилась вничью — 1:1.