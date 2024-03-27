Сборная Латвии забила в свои ворота на 14-й секунде матча: видео

Защитник сборной Латвии Марцис Ошс забил курьезный мяч в свои ворота на 14-й секунде товарищеского матча с Лихтенштейном. Ошс под прессингом сделал пас в направлении своих ворот — и мяч закатился в сетку. Голкипер Павелс Штейнборс ожидал передачи на дальней штанге и не смог предотвратить взятие ворот.