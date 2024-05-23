На ПМЭФ покажут товарищеский матч сборных России и Белоруссии

РФС во второй раз примет участие в ПМЭФ, который пройдет в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня.

«Проведем гала-матч между медийной сборной России, в которую войдут звезды шоу-бизнеса и медиа, легенды спорта, журналисты, и командой организатора форума фонда “Росконгресс”. Организуем для гостей и участников форума публичный показ товарищеского матча Белоруссия — Россия, который пройдет 7 июня в Минске. Также в заключительный день работы форума 8 июня приглашаем всех на “Газпром Арену” на матч за Суперкубок среди женских команд “Зенит” — ЦСКА», — приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».

Встреча между сборными Белоруссии и России пройдет 7 июня в Минске на стадионе «Динамо». Это будет первая игра на выезде для сборной России в 2024 году. Матч учтут в международном рейтинге ФИФА. Беларусь занимает 96-ю строчку в рейтинге ФИФА, Россия располагается на 35-м месте.