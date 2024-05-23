Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:45
Кальяри
Фиорентина
Футбол. Еврокубки
22.05
Аталанта
Байер
Футбол. Зарубежный
24.05
Дженоа
Болонья
Футбол. Зарубежный
24.05
Жирона
Гранада
Футбол. Первая лига
25.05
Енисей
Тюмень
Футбол. Первая лига
25.05
Химки
Черноморец
Все события
Футбол. Товарищеские матчи. Последние результаты
27.03
Аргентина
Коста-Рика
26.03
Испания
Бразилия
26.03
Франция
Чили
26.03
Египет
Хорватия
26.03
Шотландия
Северная Ирландия
26.03
Англия
Бельгия
26.03
Ирландия
Швейцария
26.03
Словения
Португалия
Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
14:52 (мск), источник: Sportmail.ru

На ПМЭФ покажут товарищеский матч сборных России и Белоруссии

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, что в рамках Петербургского экономического форума будет организован показ товарищеского матча Белоруссия — Россия.

Россия
БеларусьТоварищеские матчи: календарь
Источник: РИА "Новости"

РФС во второй раз примет участие в ПМЭФ, который пройдет в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня.

«Проведем гала-матч между медийной сборной России, в которую войдут звезды шоу-бизнеса и медиа, легенды спорта, журналисты, и командой организатора форума фонда “Росконгресс”. Организуем для гостей и участников форума публичный показ товарищеского матча Белоруссия — Россия, который пройдет 7 июня в Минске. Также в заключительный день работы форума 8 июня приглашаем всех на “Газпром Арену” на матч за Суперкубок среди женских команд “Зенит” — ЦСКА», — приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».

Встреча между сборными Белоруссии и России пройдет 7 июня в Минске на стадионе «Динамо». Это будет первая игра на выезде для сборной России в 2024 году. Матч учтут в международном рейтинге ФИФА. Беларусь занимает 96-ю строчку в рейтинге ФИФА, Россия располагается на 35-м месте.

Сборная России сыграет с командой Беларуси в пятый раз. Предыдущие встречи завершились двумя победами россиян и двумя ничьими. Последний на данный момент матч этих команд состоялся 7 июня 2015 года и закончился победой команды России со счетом 4:2, голы в составе россиян забили Александр Кокорин, Александр Головин, Алексей Миранчук и Александр Кержаков.

Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь