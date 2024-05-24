Жиру объявил о завершении карьеры в сборной Франции

«Конечно, я буду скучать по выступлениям за сборную, но мое время заканчивается. Надо уступить место молодым», — сказал Жиру.

Жиру выступает за сборную Франции с 2011 года. На счету 37-летнего нападающего 131 сыгранный матч, в которых он забил 57 мячей. В составе национальной команды он выигрывал ЧМ-2018 и Лигу наций-2021, а также становился серебряным призером Евро-2016 и ЧМ-2022.

Ранее стало известно, что Жиру по окончании сезона покинет «Милан» и продолжит карьеру в МЛС. На прошлой неделе о подписании француза объявил «Лос-Анджелес». Он воссоединится в команде со своим бывшим партнером по сборной Франции вратарем Уго Льорисом. Контракт Жиру с «Лос-Анджелесом» рассчитан до 2025 года с опцией продления еще на год.