Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:45
Дженоа
Болонья
Футбол. Зарубежный
22:00
Жирона
Гранада
Футбол. Зарубежный
23.05
Кальяри
Фиорентина
Футбол. Первая лига
25.05
Енисей
Тюмень
Футбол. Первая лига
25.05
Химки
Черноморец
Футбол. Первая лига
25.05
Алания
Динамо Мх
Все события
Футбол. Евро. Последние результаты
2021
Италия
Англия
П 3:2
2021
Англия
Дания
2021
Италия
Испания
П 4:2
2021
Украина
Англия
2021
Чехия
Дания
2021
Бельгия
Италия
2021
Швейцария
Испания
П 1:3
2021
Швеция
Украина
Футбол. Евро. Все результаты
09:40 (мск), источник: Sportmail.ru

Жиру объявил о завершении карьеры в сборной Франции

Лучший бомбардир в истории сборной Франции по футболу Оливье Жиру объявил об уходе из национальной команды после Евро-2024. Об этом сообщает L'Equipe.

Франция
МиланЧемпионат Европы: таблица и календарь
Источник: Reuters

«Конечно, я буду скучать по выступлениям за сборную, но мое время заканчивается. Надо уступить место молодым», — сказал Жиру.

Жиру выступает за сборную Франции с 2011 года. На счету 37-летнего нападающего 131 сыгранный матч, в которых он забил 57 мячей. В составе национальной команды он выигрывал ЧМ-2018 и Лигу наций-2021, а также становился серебряным призером Евро-2016 и ЧМ-2022.

Ранее стало известно, что Жиру по окончании сезона покинет «Милан» и продолжит карьеру в МЛС. На прошлой неделе о подписании француза объявил «Лос-Анджелес». Он воссоединится в команде со своим бывшим партнером по сборной Франции вратарем Уго Льорисом. Контракт Жиру с «Лос-Анджелесом» рассчитан до 2025 года с опцией продления еще на год.

Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии. На групповом этапе Франции предстоит сыграть с Австрией, Нидерландами и Польшей.

Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь