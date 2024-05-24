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16:31 (мск), источник: Sportmail.ru

Сборная России объявила состав на матч против сборной Беларуси

В национальную команду вызваны 27 человек, в том числе выступающие в чемпионатах Италии, Испании и Франции Алексей Миранчук, Арсен Захарян и Далер Кузяев соответственно.

Россия
БеларусьТоварищеские матчи: календарь
Источник: РФС

На сайте Российского футбольного союза опубликован состав сборной России на товарищеский матч против команды Беларуси, который состоится 7 июня в Минске.

Вратари: Матвей Сафонов («Краснодар»), Андрей Лунев («Карабах», Азербайджан), Александр Максименко («Спартак»), Илья Лантратов («Локомотив»).

Защитники: Даниил Хлусевич, Никита Чернов (оба — «Спартак»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Максим Осипенко, Илья Вахания (оба — «Ростов»), Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба — «Локомотив»), Александр Солдатенков, Юрий Горшков (оба — «Крылья Советов»).

Полузащитники: Далер Кузяев («Гавр», Франция), Антон Миранчук, Артем Карпукас (оба — «Локомотив»), Данил Глебов, Кирилл Щетинин (оба — «Ростов»), Александр Черников («Краснодар»), Данил Пруцев («Спартак»), Иван Обляков (ЦСКА), Алексей Миранчук («Аталанта»), Арсен Захарян («Реал Сосьедад», Испания), Лечи Садулаев («Ахмат»).

Нападающие: Федор Чалов (ЦСКА), Иван Сергеев («Зенит»), Константин Тюкавин («Динамо»).

Из расширенного списка в окончательную заявку не попали вратарь калининградской «Балтики» Евгений Латышонок и полузащитник «Локомотива» Максим Глушенков.

Учебно‑тренировочный сбор команды России начнется в Новогорске 1 июня. Товарищеская игра сборных России и Белоруссии пройдет 7 июня в Минске и будет учитываться в рейтинге ФИФА.

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